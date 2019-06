Fogalma sincs, mi az a pop-punk? Az esztergomi banda most megmutatja

Számos koncert itthon és külföldön, egy EP, féltucat single és videóklip, valamint a nemrég megjelent bemutatkozó nagylemez az esztergomi Have No Clue pop-punk együttes eddigi mérlege. A zenekart a szerzői kiadásban megjelent Retrospective I Reactive című friss anyaga kapcsán faggattuk a pop-punkról és az új kiadványon szereplő dalokról.

Annak, aki netán nem lenne képben a pop-punk műfajt illetően, Takács István, a Have No Clue énekese ad eligazítást, amikor rákérdezek, hogy miként is áll jelenleg ez a színtér. Mint mondja, a pop-punk trendi, globálisan nagyon pörög, de Magyarországon más a helyzet, itt viszonylag kevés zenekar űzi ezt a műfajt, koncertekből is kevesebb ilyen van, a magyar punk színtér inkább a hardcore iránynak kedvez most.

Fogalmuk sincs, de kik ők?

A Have No Clue 2012-ben alakult, nevének jelentése: „Fogalmuk sincs”. Az első évek viszonylag nagy sebességű történései után az öttagú formáció pályafutása a két doboscsere miatt lelassult. A nyolcszámos új album, a Retrospective I Reactive ezért négy-öt évig készült. A zenekar jelenlegi felállása: Varga Bence gitár, háttérvokál, Fábián Patrik gitár, Werner Bence basszus, Velő Dani dobok és Takács István ének. A banda több európai városban is fellépett, így például a punk műfaj legnagyobbjának számító, szlovéniai Punk Rock Holiday fesztiválon is.

Mint kiderül, azért van jó hír is, Esztergomot többen is a pop-punk magyar fővárosának tekintik, köszönhető ez a dallamos, melodikus punkmuzsikát játszó, korábbi helyi bandáknak – így például a Link-X, a Left, Graveyard at Maximum, vagy a jelenleg is aktív Headstock formációknak – és most a Have No Clue-nak. Ezért manapság errefelé egy pop-punk koncert sokkal kelendőbb, mint az ország többi részén, ahol az esztergomi 2-300 fős közönséggel ellentétben jó, ha összejön a 100 fős tömeg.

Új lemezük kapcsán a csapat frontembere többek között elmondta, hogy a nyolc dal zöme a párkapcsolati drámákról, egészen pontosan a szakításokról szól, mégpedig öt dalban a szerelmi kapcsolat vége által okozott trauma feldolgozásának ötféle variációja szerepel. Az angol nyelvű lemezen a többi dal társadalmi kérdésekkel foglalkozik, így például a magyar rendszerváltozásban csalódott mai fiatalokhoz szól, illetve arra hívja fel a figyelmet politikai pólusoktól függetlenül, hogy éljenek a demokratikus keretek adta jogaikkal, és menjenek el szavazni.

Arra a kérdésére, hogy a Have No Clue, mint a melodikus pop-punk egyik jeles képviselője, ki tud-e törni a különféle műfajok, stílusok átkának is mondható kötöttségek, zenei keretek bűvköréből, az volt a válasz, hogy a zenekar tagjai igencsak sokféle muzsikát hallgatnak. A pop-punk mellett hardcore-t, skate punkot és punk rockot is, melyek meglehetősen jó inspirációt adnak számukra dalaik írásánál. A paletta igen változatosnak mondható: a lemezen a középtempós dalok mellett találhatók vidám, ugráló pop-punk szerzemények, letisztultabb, „szögelős” punkdalok, valamint úgynevezett melodic hardcore számok is.

A Have No Clue egyébként legközelebb július 13-án a dorogi Kacsa kocsmában lép fel. Új albumuk internetes oldalaikon is meghallgatható, illetve később klasszikus CD változatban is megvásárolható lesz az üzletekben.