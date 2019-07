A babaprojekt és új lemez következik Guiness-rekorder zenész és az énekesnő életében

Csodálatos hangú és szépségű énekesnő, kétszeres Guinness Világrekorder zenekarvezető. Ezzel a felállással a siker garantált volt Tatabányán is, az Agora Zenei Esték nyitóprogramján, amely a Kamilka és a Pesti Sikk kiváló koncertjével indult. Két tehetséges fiatal művésszel, Kiss Kamilkával és Lőrincz Ádámmal nemcsak zenéről, hanem hamarosan megszületendő közös gyermekükről is beszélgettünk.

A koncert vázát első lemezük dalai alkották és népszerű feldolgozásokat is hallhattunk, amelyekben fellelhetőek a jazz és akár a hip-hop elemek is. Összegyúrható a kettő?

Kiss Kamilka: – A zenekar zenei vezetője, Ádám formálja át a dalokat úgy, hogy a mi stílusunkban szólaljanak meg, és ezek az elemek passzoljanak a tematikába is. Összegyúrhatóak. Mi nem autentikus jazz zenét játszunk, hanem a könnyedebb műfajt, amely a pop és a jazz határán van. Arra törekszünk, hogy a jazz bonyolultabb zenei világát úgy tudjuk vegyíteni a mostani táncolható poppal, funkyval vagy hip-hoppal, hogy mégse tűnjön komolykodónak. Saját dalaink is ebből az ötletből, vagy törekvésből születnek.

Lőrincz Ádám: – Mindketten az életigenlés és pozitív gondolkodás talaján mozgunk. Nem tudjuk meghazudtolni magunkat, csak ilyen zenét tudunk írni. Vidám műsorunkra pedig úgy tűnik, mindenhol nyitott a közönség.

Mire készül most a zenekar?

L. Á.: – Az első lemezünk 2017-ben jelent meg, és már nagyon sok dalunk született azóta, ezért a második zenei anyagunkat készítjük most elő. A stúdiómunkák már folynak. Jövő májusra tervezzük a lemezbemutató koncertet.

K. K.: – Kicsit hamarabb szerettük volna, de hamarosan csatlakozik a családunkhoz egy kis jövevény. Novemberben születik meg a kisbabánk, Málna, ezért kicsit át kellett terveznünk a zenekari feladatokat. Az életünkben remek együttállás van, hiszen alkotópárként és most már házaspárként is jól működünk együtt a férjemmel, Ádámmal. A Pesti Sikket is ketten hoztuk létre. Ádám a dalszerző, én pedig a szövegíró. Így könnyebb az egyeztetés családon belül.

Könnyebb? Nem túl sok a jóból az együttlét?

K. K.: – Remekül kiegészítjük egymást. Mindketten 3-4 éves korunk óta tanulunk zenét, hasonlóan gondolkodunk. Ádám igazi producer, alkotóművész, és a létrehozott produktumokat tulajdonképpen tálcán kínálja fel nekem, hogy előadóként vigyem a közönség elé. Csaknem tíz éve ismerjük egymást, nincs köztünk rivalizálás. Nagyon szeretjük az öt éve alapított zenekarunkat, ezért nehézséget főként az okoz, hogy időt szakítsunk magunkra, egymásra. Eddig a Pesti Sikket éreztük a gyermekünknek, most persze minden megváltozik, hiszen jön Málna, a közös babánk.

Ki viseli a nadrágot a színpadon és otthon?

K. K.: – Interjúk, tévés megjelenések kapcsán – már csak a zenekar elnevezéséből adódóan is – főként én kerülök előtérbe, de nagyon büszke vagyok arra, hogy nálunk van egy családfő, és ez a férjem, Ádám. Nagyon boldog vagyok, ha nekem nem kell „főnökösködni”. Ádám mellett biztonságban lehetek.

L. Á.: – Mindketten tisztában vagyunk egymás erősségeivel. Amiben Kamilka jobb, abban a témában ő dönt, és ez így van fordítva is. Mindent meg tudunk beszélni. Nincs köztünk súrlódás.

Mind a zenét, mind a szöveget a tagok szerzik

A Pesti Sikk zenekart három éve alapította Kiss Kamilka énekes-fuvolaművész és Lőrincz Ádám zongorista és zenei vezető. Kamilka a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett fuvola szakon, majd éneket és színészetet tanult. Ádám a Hermann, majd a Gorsium Zeneiskolákban tanult jazz-zongorát. Két Guinness Világrekord is fűződik a nevéhez: az ő ötlete alapján megalakult a száztagú szintetizátor-zenekar, amely 2000-ben a világ legnagyobb ilyen csapata volt. Emellett a világ legfiatalabb musical-zeneszerzője címet nyerte el 14 évesen a Király Csillaga című musicaljével.

A Pesti Sikk zenekarban a két fix tag mellett a többiek session zenészként működnek közre. Két fő zenei irányt határoztak meg, egyrészt saját, egyedi, igényes hangzás kialakítását, amiben nagy segítség, hogy mind a zenét, mind a szöveget a tagok szerzik. Másrészt küldetésnek gondolják továbbra is a magyar zenei történelmünk ápolását – régi magyar számok feldolgozását saját, egyedi stílusukban, és ezek beemelését a koncertprogramokba. A Jazzy Rádió dalversenyén 200 pályázó közül a 2. helyezést érték el dalukkal 2015-ben. 2016-ban részt vettek az NKA – Cseh Tamás programjában, amit a kezdő előadók számára hoztak létre.

Hogy telik a nyár?

K. K.: – Volt egy csodás nyaralásunk Balin, tulajdonképpen ez volt a nászutunk. Egy éve házasodtunk össze, de a feltornyosuló feladatok miatt nem tudtunk elutazni. Most pedig már a fészekrakással kellene foglalkoznunk…

Hogy állnak a babaváró előkészületekkel?

K. K.: – Rendkívül rosszul. Azt hiszem, az utolsó pillanatra marad minden.

L. Á.: – Most nagyobb lakást keresünk, azaz a fészekrakás szó szerint értendő.

Hogy érzi magát ezekben a napokban a baba és a gyönyörű kismama?

K. K.: – Nincsenek kismamás tünetek, a baba is jól érzi magát a színpadon. Kívánós sem vagyok, ami látható volt a mostani koncerten is: táncolok, ugrálok – és rettenetesen sok vizet iszom. Talán ez az egyetlen változás.

L. Á.: –Mi is és családjaink is nagyon várják Málna születését. Kamilka legalább fél évet szeretne otthon maradni vele, aztán jön a nagy visszatérés. A családtagok pedig már most lábujjhegyen jelentkeznek, hogy majd vigyáznak a kislányunkra. Mindannyian nagyon várjuk már őt.