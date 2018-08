Oroszlány közkedvelt tanítónőjének mindennél többet ér diákjai és szüleik szeretete

Ürmös Lászlóné, vagy ahogy az oroszlányiak ismerik, a tanítónő Terike nemcsak az iskolában, hanem nyugdíjasként is tanít. Szeretni és mosolygós életet élni.

Több mint két évtizede nyugdíjas, ám még a mai napig igen aktív. Számára teljesen természetes, hogy akár nézőként, akár résztvevőként, szereplőként ott legyen városi eseményeken, rendezvényeken. A Nyugdíjas Értelmiségi Klub vezetőjeként előadásokat tart, tartalmas programokat szervez, „mosolygós”, szeretetteljes életre buzdítja sorstársait, és nem mellesleg idén a nyugdíjasok országos versmondó versenyéről kiemelt arany minősítéssel tért haza.

Jól érzi magát az emberek között. Nem szabad begubózni még akkor sem, ha az embert csak pár hónap választja el a nyolcadik X-től – mondta beszélgetésünk elején Ürmös Lászlóné, akit az oroszlányiak csak „a tanítónő” Terikeként emlegetnek.

Ürmös Lászlóné, született: Molnár Terézia (Kiskunmajsa, 1939. január 6. Középfokú Tanítóképzőt végzett, majd Tabdi nevű kisfaluban kezdte a tanítást. 1965-től 1997-ig, nyugdíjazásáig Oroszlányban , a 3. sz. (ma Hunyadi) Általános Iskolában tanított első, második osztályos tanulókat.

Kitüntetései: Miniszteri dicséret (1977), SZOT oklevél (1980), Kiváló úttörővezető kitüntetés (1989), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1997), „Oroszlányért” vésetű aranygyűrű (2014), „Oroszlányi Időskorúak Kiválósága” kitüntető cím (2017). Oszlopos tagja a város kamarakórusának valamint rendszeresen és igen nagy sikerrel szerepel a nyugdíjasok országos Ki mit tud? versenyén versmondó kategóriában. Idén kiemelt arany minősítést kapott. Több mint száz vers van a tarsolyában, pontosabban versenyre készen. Büszke arra, hogy még ma is könnyen memorizál. A legbüszkébb pedig pedagógus lányára, aki angoltanárként dolgozik a helyi Hamvas Béla Gimnáziumban.

– Való igaz, igen sokan ismernek, mondhatni a fél város, hisz az egykori III. számú, ma Hunyadi iskola pedagógusaként dolgoztam évtizedekig. Sok szép emlékem van, alsós tanítóként csodás emberkéket ismerhettem meg. Boldog voltam és persze az vagyok most is. Gyermekkori álmom volt, hogy tanító legyek, és ez rögös úton, de valóra vált. Tanáraim többsége jó példaként állt előttem, szeretettel gondolok rájuk. Persze ezzel nem azt akarom mondani, csak kiváló emberek egyengették az utamat, de azoktól is tanultam, akiknek a módszerével, emberi magatartásával nem értettem egyet. A negatív példa segítségével jöttem rá arra, hogy én milyen tanító, milyen ember akarok lenni – árulta el Terike.

Azt vallja – tette hozzá -, amit egy továbbképzésen fogalmazott meg az előadó komolyan és viccesen, mely így hangzik: az lesz jó tanító, jó pedagógus, aki szeretettel közeledik a gyerekek felé, emellett nem baj, ha egy kis esze is van. Úgy véli ennek eleget tett, szeretettel közeledett minden tanítványa felé, következetes, igazságos volt. Ez utóbbit már ötödikes korában megfogadta – mondta –, amikor azt tapasztalta, hogy a tanítónő kivételezett a „valakinek a valakije” gyerekekkel, a szegényebb sorsúakkal pedig rendre igazságtalan volt például a feleletek osztályzásánál, valamint nem állította le a csúfolódást, a sértő, bántó megjegyzéseket. Ez az emlék, illetve a kisiskolás korában tett fogadalom élénken élt benne egész pedagógusi pályája során, emlékezett arra, hogy mi volt az, ami neki fájt gyerekkorában, és gondosan ügyelt arra, hogy az ő tanítványai azt ne tapasztalják meg.

„Azt, hogy az általam olyan hőn áhított pedagógusi pályán nem vallottam kudarcot, talán bizonyítja az is, hogy még ma is megismernek egykori tanítványaim vagy szüleik.”

– Hogylétem felől érdeklődnek, szívesen emlékeznek az együtt töltött évekre. A napokban például a város főutcáján a nevemen szólítva jött felém mosolyogva, napszemüvegben egy délceg, ám igencsak őszbe hajló úr! Amint levette a napszemüvegét, azonnal felismertem. Kiderült, hogy rég messze került városunktól, de még mindig élénken emlékszik az itt töltött első és második osztályos éveire és arra, hogy ő igen rosszcsont fiúcska volt, én pedig szeretettel nyesegettem az ő vadhajtásait és nem haraggal. Kell ennél több? – kérdezte meghatódva.

– Persze kaptam elismerést, hivatalos szakmai kitüntetést is, de én azokat nem tartottam annyira fontosnak, mint azt a szeretetet, amit a tanítványaimtól, illetve a szüleiktől kaptam és kapok most is. Ez volt számomra mindig a legértékesebb elismerés. Egyszerűen boldog voltam, mikor beléptem az osztályterembe, örültem, hogy taníthattam! És persze boldog, életigenlő vagyok most is, nem vagyok hajlandó életem végéig keseregni valamin – tette hozzá az egykori tanító, aki napjainkban ezt az életigenlést kívánja átadni az Oroszlányi Nyugdíjas Értelmiségi Klub vezetőjeként. Azt is elárulta, hogy ő nem az a fajta ember, aki a lakása ablakából szemléli a világot.

– Évek óta pedig vezetőként tevékenykedek a klub élén. Nagyszerű, szeretetre méltó emberek vesznek körül, bizalmukba fogadtak. Nemcsak a tartalmas programok kötnek össze bennünket, a bajban is segítünk, egymás mellett vagyunk. A tagok többsége egyedül él, de nem magányosan. Arra törekszem vezetőként, hogy senki ne érezze az egyedüllétet, hanem inkább a szeretet erejét, ami szerencsére még sokunkban ott van, és azt tovább is tudjuk adni azoknak, akik megfeledkeztek arról, hogy a szeretetet is tanulni, tanítani és gyakorolni kell – részletezte Terike.