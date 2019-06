A Fitos Dezső Társulat és a Szentendre Táncegyüttes esti előadása méltán kapott vastapsot a 20. Tatai Sokadalomban.

Megtelt az Angolkert péntek délután néptánccal, népzenével, hagyományéltetőkkel, hiszen kezdetét vette a 20. Tatai Sokadalom. Gryllus Vilmos koncertje, csakúgy, mint a hétvégén várható további hasonló program, rengeteg családot vonzott a Kenderke fesztiváljára. A házigazdák és a Pötörke közös fellépése után Kacsó Hanga és a Muzsikás mutatta meg, hogy népi kultúránknak nem csak múltja, hanem jövője is van.

Az i-re a pontot az esti táncelőadás tette fel. A Fitos Dezső Társulat A Falu című darabja, amelyben a Szentendre Táncegyüttes is közreműködött, elementáris erővel mutatta meg azt a világot, ahol ideje volt az éneknek, a táncnak, a születésnek és a meghalásnak, valamint azt az elszakíthatatlan köteléket, amely őseinkhez köt minket. Szóban, táncban, zenében egyaránt. Az előadással, ahogy a Társulat fogalmazott korábban, a régről jövő tudást szerették volna közvetíteni, ezt pedig, ahogy a táncosokon és színültig telt sátorban a közönségen végignéztünk, sikerrel teljesítették is. Sőt, túl is teljesítették: megmutatták és átélhetővé tették a Kárpát-medence népi kultúrájának erejét és varázslatos, örök világát… a falut, ahol ideje van mindennek.