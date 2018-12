Óriási siker volt a tatabányai rúdtáncosok Skizofréniája

Prokl Violetta és Molnár Renáta megható koreográfiája, a Skizofrénia a tatabányai rúdtáncosok első világversenyén bronzérmet ért.

Prokl Violetta és Molnár Renáta, ahogy arról korábban már beszámoltunk, több szempontból is különleges produkciót állított össze: igaz történetet állítottak színpadra: egy anya-lánya történetet, Skizofrénia címmel, amely a skizofréniás édesanya és lánya kapcsolatát mutatja be, és egyben hívja fel a figyelmet erre a betegségre.

Az ő produkciójuk is bizonyítja, hogy a rúdsport nem az erotikáról szól, hanem kemény sport és egyben (tánc)művészet, amivel történetet is el lehet mesélni. Nyáron a Kemma.hu-nak elmesélték, hogyan is állították össze a különleges koreográfiát.

