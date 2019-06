Óriási képválogatás a 20. Tatai Sokadalomról

A kenderkések és vendégeik méltó módon ünnepelték a 20. Tatai Sokadalmat, megmutatva a néptánc és -zene kortalanságát is.

Ahogy arról beszámoltunk, a hét végén immár huszadik alkalommal szervezték meg a Tatai Sokadalmat. A gyerekkoncertek, mint például a Csurgó vagy a Kolompos zenekaroké, nem csupán a kicsiknek, de a szülőknek is remek élményt nyújtottak. Szombat este Herczku Ági és Nikola Parov, majd határon túli hagyományőrzőkkel táncház zárta a napot.

Vasárnap a Ringató már kora reggel megtöltötte a sátrat, és ahogy haladtunk előre az időben, a nap végére az öregtáncosoktól azt is megtanultuk: korosabb fejjel sem lehet és kell (nép)tánc és -zene nélkül élni.

Ősszel több új tánctanár is érkezik a Kenderkébe, például a korábban itt is táncoló Pőcze Gyöngyi. A Sokadalomban vastapsot kapott Gellén Péter Aranysarkantyús táncos, aki szintén itt tanít majd szeptembertől, csakúgy, mint Darabos Eszter. Mindketten részt vettek a nagy sikerű, péntek esti A Falu című előadásban is. Érkezik még az iskolába Szabó Tibor, aki a szombat délutáni családi táncház vezetőjeként is bemutatkozott.

A Tatai Sokadalomban adták át a városi művészeti díjakat is. 367-en kapták meg az elismerést, melyet idén Görözdi Géza tervezett.