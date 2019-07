Creedence örökzöldek után az eső ellenére is másfél órán át tartott az Omega-show.

A szervezőktől megtudtuk, hogy soha még ennyien nem váltottak jegyet Tatán kulturális eseményre. A szabadtéri színpaddal szemben szinte egy gombostűt sem lehetett leejteni, folyamatosan érkeztek a tatai Angolparkba, a nyár egyik kiemelkedő eseményére az érdeklődők.

Magyarország ma is egyik legnépszerűbb együttese, az Omega adott koncertet Tűzvihar címmel a Szabadtéri Színpadon. Előtte nyolckor az amerikai Creedence Clearwater Revival hozta meg a hangulatot. Who is Stop the Rain? Ki állítja meg az esőt? Akkor még bizakodtunk. Az Omega következett. Fél tíztől csak hullt és hullt reánk az eső, se másfél órán át kitartott a zenekar és a közönség.

Váratlan meglepetés érte az Omega együttest a koncert utáni vacsorán, a Gottwald Hotelben. Az egyik főszervező, régi Omega-rajongó, Lobenwein György egy szép kerámiát adott át. Molnárné Tamás Anetta keramikusművész alkotásának felirata: Tata Város Élő Legendái.

További részletek a 24 Óra július 29-i számában.