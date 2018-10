Novotny Zoltán személyében a hazai sportújságírás egyik legismertebb alakja vendégeskedett az esztergomi Helischer József Városi Könyvtárban, ahol a sport szeretetéről, az olimpiai közvetítési élményeiről és a rádió jövőjéről is beszélt a közönségnek.

Amint Novotny Zoltán belépett a könyvtár épületébe, kíváncsiskodó tekintetek tömkelege tekintett az ajtó felé. A Könyvtári beszélgetések programsorozat legutóbbi vendégeként ugyanis Táncsics Mihály-díjas sportújságírót köszönthettünk a városban, aki közel másfél órán keresztül mesélte életének legmeghatározóbb pillanatait.

A közönségtalálkozón Novotny Zoltán beszélgetőpartnere Bánhidy Vajk volt, aki elsőként gyermekkoráról kérdezte a vendégét. A sportújságíró megjegyezte, hogy gyakran elmeséli, hogy nagyjából húsz szót ismert, amikor édesapja először elvitte labdarúgó-mérkőzésre. A sportesemény után hazatérve a frissen főtt leves mellett „fütyült a bíró” mondattal leleplezte édesapját, aki a megbeszélt sétálás helyett stadionba vitte gyermekét. Később barátaival krétával felrajzolt pályákon lábteniszeztek vagy a Népliget végeláthatatlan gyepén rúgták a bőrt.

– Már igen fiatalon bejártam szinte az összes budapesti sportpályát. Gyakran az öltözőkbe is sikerült bejutnom, így elmondhatom, hogy személyesen találkoztam az 50-es, 60-as évek magyar labdarúgóival – fogalmazott gyermekkori élményeivel kapcsolatban a sportriporter.

Mikor szülei megvásárolták az első Philips csöves rádiójukat, onnantól kezdve szinte nem is tágított a készülék mellől. Élvezettel hallgatta az egyébként Komárom-Esztergom megyei kötődésű Pluhár István és Szepesi György közvetítéseit, akiknek sport iránti lelkesedésük és sajátos stílusuk teljesen lenyűgözte Novotny Zoltánt.

A sportújságíró a közönségnek azt is elmesélte, hogy az olimpiai közvetítéseknek köszönhetően tanult meg úszni. Békéscsabai nyaralása alkalmával a strandon hallotta, amint Szepesi György az ötkarikás játékokon bravúros teljesítményt nyújtó úszóink futamát közvetítette a rádióban. Az emelkedett stílusú felvétel igen nagy büszkeséggel töltötte el, majd a sportolók sikerén felbuzdulva, beugrott a medencébe és talán olimpikonnak képzelve magát megtanulta a helyes technikát. A sport később is fontos része volt életének, hiszen tanulmányai alatt kosárlabdázott és röplabdázott, de a köztudatba akkoriban berobbanó kispályás kézilabdával is megismerkedett.

Bánhidy Vajk kérdésére felelve azt is elmondta, hogy gyermekkorában villamosvezető szeretett volna lenni, később a fűszeres hivatás, majd édesapja megbetegedése után az orvosi pálya vonzotta.

– Igen hamar felismertem, hogy kivételes kommunikációs képességekkel rendelkezem. Harmadéves hallgatóként szomszédom javaslatára kérvényt nyújtottam be a Magyar Rádióhoz, amelyhez csatoltam az önéletrajzomat is – mondta a sportriporter.

Novotny Zoltán az olimpiai közvetítések élményeit is megosztotta a közönségével. Az 1968-as mexikói olimpiától kezdve a riói ötkarikás játékokig testközelből követte végig a magyar versenyzők szerepléseit. Megjegyezte, hogy az internet előtti világban úgy tudtak megfelelő háttérinformációkkal készülni a közvetítésekre, hogy az edzések alkalmával felkeresték a sportolókat. Földi Imrét, a müncheni olimpián aranyérmet szerző tatabányai súlyemelőt még az olimpiai faluban található szobájába is elkísérte, ahol nyugodt körülmények között tehette fel a kérdéseit a sportolónak. Úgy véli, hogy az internet megjelenésével ugyan hatalmas mennyiségű információ áll rendelkezésre, de azok kevésbé hitelesek, mint a személyes beszélgetések alapján készült jegyzetek.

Zárásként a rádió jövőjéről is beszélt, amely szerinte még mindig hatalmas előnyökkel rendelkezik a többi kommunikációs csatornához képest. Novotny Zoltán Szepesi György szavaival búcsúzott, miszerint a rádió örök.

Pedagógusból lett többszörösen kitüntetett sportriporter

Novotny Zoltán 1940. május 19-én született Budapesten. Miután 1963-ban történelem–magyar szakos tanárként elvégezte az egyetemet, a Dunántúl két különböző pontján várták: Kulcson általános iskolában, Barcson pedig középiskolában taníthatott volna. Ő végül Budapesten maradt és a Magyar Rádiónál három évig dolgozott bemondóként. 1966-ban sportriporter lett, ettől kezdve pedig tizenhárom nyári olimpiáról, négy labdarúgó-világbajnokságról és számos hazai és nemzetközi sporteseményről tudósított. Tizenhét éven keresztül vezette a Magyar Sportújságírók Szövetségét, amelynek 2010 óta tiszteletbeli elnöke. Hetvenedik születésnapja alkalmából a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Aranytollal tüntette ki. 2012-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével, egy évvel később Táncsics Mihály-, valamint Prima Primissima díjjal ismerték el munkásságát.