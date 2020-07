Nem szokványos évadot búcsúztattak az észak-komáromi színházban

A minap tartották meg a Komáromi Jókai Színház évadzáróját, amelyen hagyományos díjakat is átadtak.

Gál Tamás, a színház új igazgatója nyitotta meg a rendezvényt, aki elmondta, elődje, Tóth Tibor, aki tizenhét éven át vezette a társulatot, azt kérte tőle, vigyázzon a kollégákra, mert nagyon jó társulatot és közösséget alkotnak. Úgy fogalmazott, az itt töltött pár hét alatt maga is bizonyosságot szerzett róla, hogy kollégái pótolhatatlanok. Úgy vélte, a vírus alatt kiesett időszakot be kell pótolni, amelyhez sok türelem és kitartás kell. Szeptembertől decemberig különösen sok feladat vár rájuk, januárban térhet vissza az élet a régi kerékvágásba.

Varga Emese művészeti vezető arra kérte a társulatot, a munkatársakat és a közönséget, legyenek nyitottak színházuk felé, az esetlegesen felmerülő problémákat pedig együtt oldják meg. A márciusban elmaradt Szeretkezz, ne háborúzz! című darab próbái nyáron elkezdődnek, majd szeptemberben mutatják be. A közönség láthatja majd a Mi osztályunk című előadást, 2021 februárjában pedig A vén bakancsos és fia, a huszárt állítja színpadra Eperjes Károly.

Májusban lesz látható a Hat szereplő szerzőt keres, a Kassai Thália Színház vendégelőadással érkezik majd, a Noszty fiú esete Tóth Marival című Mikszáth Kálmán regényt mutatják be. Emellett „hazai” rendezésű és vendégelőadásokkal is készülnek a stúdió­színházban is, például a Hamlettel, Matusek Attila rendezésében. Garajszki Margit felel a gyermek- és ifjúsági előadásokért. A pedagógusokkal történt egyeztetések után arra jutottak, megtartják a tavalyi bérletrendszert.

Négy bérletet kínálnak: óvodásoknak, alsósoknak, felsősöknek és középiskolásoknak. A legnagyobbaknak felkészítő foglalkozásokat és színháztörténeti vetélkedőt is kínálnak. Az elmaradt bérletes előadásokat is igyekeznek bepótolni, amelyet a gyerekek esetében még nem tudtak elkezdeni. A már megszokott elismeréseket is átadták az évadzárón. Ferenczy Anna-díjat vehetett át Szabó Viktor színész, a legjobb színházi dolgozó címre pedig Fabó Mária marketingvezetőt találták érdemesnek. Szentpétery Aranka nyugdíjazott színésznőt is méltatták, aki a közelmúltban kapott Magyar Arany Érdemkeresztet, amelynek átadójára a koronavírus miatt nem került sor, így csak postai úton kapta meg azt a művész.