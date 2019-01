Nem akármilyen feladatot kap a tatai gimnazista A Dalban

Lőrincz Álmos barátja, Hamar Barnabás mellett fog énekelni és gitározni az hét végi első válogatón. Barni saját szerzeményével indul az Eurovíziós versenyen,.

Lőrincz Álmost nem kell bemutatni már olvasóinknak, hiszen annak idején Az ének iskolájában is sikerrel szerepelt: Szulák Andi tanítványa volt, Friderikusz Sándor volt az osztályfőnöke. Később saját zenekara révén is hallottunk róla, most pedig az Eurovíziós Dalverseny hazai válogatóján lép majd színpadra, zenészként.

Ahogy a Kisalföld írja, a szombati elődöntőben Álmos a barátja, Hamar Barnabás mellett énekel és gitározik majd a színpadon. A jelenleg a tatai Eötvös József Gimnáziumban tanuló 17 éves Álmos és Barni egyébként még Az ének iskolájából ismerik egymást, és amikor utóbbi jelentkezett a DAL-ba, megkérdezte, hogy nem menne-e el vele vokalistának, ha esetleg bejutna. Álmos pedig örömmel igent mondott.

A produkcióról annyit még elárult, hogy Barni igényes, elektronikus popdalt írt, és hogy szerinte nagyon különleges lesz a hangzás és a látvány az elődöntőben.

Barni egy irodalom házifeladatként megszületett első saját dalával indult zeneszerzői, szövegírói pályája, és ekkor alakította meg – szintén tizenegy éves társaival – első zenekarát, a Rebellious Kids rockzenekart. Tudását azóta is különböző módszerek elsajátításával igyekszik gyarapítani. A zenei produceri szakmával is ismerkedik, ennek is köszönhető a 2018 őszén megjelent, nyolc saját dalt tartalmazó Different című első albuma. Állítása szerint a címadó dal akkor született meg benne, amikor úgy érezte, hogy mindenki különcnek tartja. Most a Wasted című dalával indul a megméretésen.

(Borítókép forrása: Lőrincz Álmos Rajongói Oldal)