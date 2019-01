Szelfinapot tartottak a Tatabányai Múzeumban

Szelfinap volt a Tatabányai Múzeumban. A világméretű kampányt, a Museum Selfie Dayt Mar Dixon múzeummarketinggel foglalkozó angol szakember ötlete nyomán hazánkban az elsők között vezették be a tatabányai és a tatai múzeumban. A napokban tartott akció után sokan töltöttek fel olyan fotókat a közösségi oldalaikra, amelyek a múzeumban készültek.

A Metamorfózis – Ember és természet kapcsolata az Által-ér völgyében című állandó kiállítást Hulin Zsanett és a TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma négy tanulója látogatta. Hangosan csacsogtak, egyik tárlótól a másikig vándoroltak, közben ahol csak lehetett, készítettek egy-egy szelfit.

Zsanett édesanyjától hallott a remek kezdeményezésről. Már tíznél is több fotót készített, amelyeket a múzeum honlapjára is szeretne feltölteni. A nagy kedvenc a korabeli buszban készített kép lett.

A Bláthy négy tanulója az osztályfőnökük javaslatára látogatott el a múzeumba, nagyon boldogan meséltek az élményeikről. Kellemes kalandnak fogták fel a múzeumlátogatást. – Szinte mindenhol fotóztunk! – mondták boldogan.

Farkas Rudolf sem szeretett volna kimaradni a kezdeményezésből, csábító volt számára is, hogy ezen a napon ingyenes volt a belépés. Ismeri a múzeumot, legjobban a retró, a közelmúlt történéseiről árulkodó tárgyakat szereti, így itt készíti majd a legtöbb szelfit – mondta.

Miközben a látogatók kellemes morajlása keveredik a kiállítás madárcsicsergésével, mi is körbemegyünk. Idegenvezetőnk Mucsi Melinda, a Tatabányai Múzeum kommunikációs munkatársa. Elmondja, hogy folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekhez a múzeum is csatlakozhat, így bukkant Mar Dixon kezdeményezésére. Magyarországon elsőként álltak az akció mellé, amelybe a tatai múzeum is bekapcsolódott.

A szelfinap lényege, hogy a látogatók múzeumi környezetben tudják megörökíteni magukat. A legtöbb hasonló intézményben ugyanis nem lehet fotózni.

– A 21. században a digitális korszakba értünk, és nagy divatja van a szelfizésnek. A fiatalok megszólítása a cél, hogy összekapcsoljuk a múltbeli értékeket, valamint a mai digitális korszakot és a fiatalokat. Bár – teszi hozzá Mucsi Melinda – az első látogatónk egy kedves nyugdíjas hölgy volt, aki szelfit is készített.

A Museum Selfie Day napján bárhol lehetett fotókat készíteni. A tatabányai szervezők a múzeumlátogatókra bízták, hogy fedezzék fel maguknak a tereket, a tárgyakat és a helyszíneket.

– Fontos, hogy érezzék otthon magukat. Van néhány igazán érdekes szelfihely a kiállítás anyagai között – meséli. – Ilyen a római vagy a 70-es évekből a retró szoba és a piros busz.

Az elkészült alkotásokat pedig feltölthetik a közösségi médiaoldalakra. Éppen ezért nincs is külön honlap, hanem a #MuseumSelfieDay hashtaggel érdemes ellátni a feltöltött fotókat, hogy az Instagramon vagy a Facebookon összegyűljenek a szelfik.

Miközben beszélgetünk, mi is készítünk képeket. Retró szoba, piros busz, terepasztal, poszterek, a szelfikkel mindezek részévé váltunk – egy pillanatra.

Találkoztunk a legifjabb szelfizővel, a hároméves Balázzsal és nagypapájával is. Vereszki István büszkén mutatta a jubileumi korsók előtt készült közös képet.

Innen mennek Tatára is – mesélte István, miközben unokája boldogan pózolt a telefonnal. „Ez a legszebb levél, amit valaha kaptam. Úgy örülök, hogy elküldted. Biztos vagyok benne, hogy nem tudtad, de az én édesanyám magyar, így félig én is az vagyok, ez az ország sokat jelent nekem” – írta angolul Mar Dixon

Melindának, miután röviden beszámolt az akció kezdeményezőjének a tatabányai tapasztalatokról. A szervezőktől azt is megtudtuk, hogy ezen a napon több mint harmincan készítettek több tucat szelfit a múzeumban.