Üzent a nézőknek a tatabányai színházigazgató: „Nagyon hiányoznak nekünk”

Versmondásos kihívást indítottak, a régebbi sikerdarabokat közösségi oldalukon teszik közzé, a munkatársak nagy része szabadságra ment. Az öltöztetők maszkot varrnak, sokan önkénteskednek, az igazgató bízik a nyári folytatásban. Így áll most helyt a Jászi Mari Színház a járványhelyzetben.

Március közepe óta zárva a Jászai Mari Színház Tatabányán is, de az élet nem állt meg. Crespo Rodrigo igazgató elárulta, hogy az első lépésük az volt, hogy készítettek egy járványhelyzetre szóló működési tervet. Kiadták a szabadságokat, hogy egyrészt csökkentsék az érintkezések számát, másrészt biztosítsák mindenki számára azt, hogy hely tudjon állni saját családjában ebben a rendkívüli helyzetben.

– Fertőtlenítőszereket, kesztyűket szereztünk be, az öltöztetők maszkok varrására álltak át. Már átadtunk 120 darabot a kórháznak és most készül újabb 100 darab. Az irodai alkalmazottak váltott műszakban dolgoznak, és vannak, akik otthonról. Nyilván a pályázatokat meg kell írni, a működést biztosítani kell, az értekezleteket interneten tartjuk. Jegyet váltott nézőink a színház újranyitásakor dönthetik majd el, elfogadják-e az előadások pótlására megadott időpontot, vagy a jegyek árának visszafizetését kérik. Bérlettulajdonosaink terveink szerint későbbi időpontban tekinthetik majd meg bérletes előadásaikat. Egyetlen nézői panasz vagy észrevétel sem érkezett ezzel kapcsolatban, ami egyrészt azt jelenti, hogy tudja a közönségünk, milyen nehéz helyzetbe kerültek a kulturális intézmények. Másrészt ez a bizalom jele is, hiszen tudják, ha lehetségessé válik, bepótoljuk az elmaradt előadásokat.

Crespo Rodrigo elmondta, hogy a színház elindított egy versmondási kihívást, ami a nehéz helyzetbe került művészeket segítő szervezetekre hívja fel a figyelmet. Már most több mint tizenhatezren látták. Ahogy sokan követik azokat az előadásokat is, amit közösségi oldalukon tesznek elérhetővé hetente.

– Eddig is tudtuk, hogy a kulturális területen dolgozóknak hatalmas felelősségük van, de most még inkább átérezzük ennek a jelentőségét – emelte ki az igazgató.

Megtudtuk tőle azt is, hogy a munkatársak java közalkalmazotti bérezésben dolgozik, így ők biztonságban vannak.

– A szabadságok ideje alatt mindenki fel tud készülni erre a speciális helyzetre. Vannak, akiknek gyerekei vannak, mások egyedülállók, s olyan is akad, aki a leginkább veszélyeztetett korosztály tagja. Mi egy nagy család vagyunk, automatikusan beindult a másik, rosszabb helyzetben lévő segítése. Közben pedig már azt is elterveztük, hogy milyen kiscsoportos tevékenységekkel folytatható majd április közepétől, a szabadságolás utáni működés.

Az intézmény azokra is figyel, akik nem közalkalmazottak, hanem a produkciók után kapják a javadalmazásukat. Nekik havonta a bérletes előadások után járó fele fizetségüket biztosítják, míg a másik felét a darabok bepótlásakor kapják meg.

– Az évad második felének közepén jártunk a veszélyhelyzet bekövetkeztekor, éppen a Részegek című előadás próbafolyamata előtt. Mivel ennek az előadásnak a stábja Erdélyből érkezett volna, így ez a munka most lehetetlenné vált bizonytalan ideig. Reményeink szerint, amennyiben ezt a jövőbeni helyzet lehetővé teszi, sikerül majd pótolnunk.

Crespo Rodrigo kiemelte, hogy ugyan erre még sosem volt példa, de egy ilyen helyzetben elképzelhető egy rendkívüli játszási rend bevezetése. Még akkor is, ha így az évadzárás és az évadkezdés szinte egybeér. Ugyanakkor felkészültek egy rosszabb forgatókönyvre, a szeptemberi újrakezdésre is.

– Jelenleg a sokak által nagy érdeklődéssel várt, március végéről szeptemberre halasztott MOST FESZT 2020 sorsa is attól függ, hogy miként alakul a járványhelyzet. Egyelőre hiszünk a szeptemberi lebonyolításban.

A színidirektor elmondta azt is, működésük három lábon áll. Az állami és önkormányzati támogatás mellett a harmadik láb a jegy-és bérletbevétel. Az azonban bizonytalan, hogy mindez hogyan fog alakulni az új évadban. Ahhoz, hogy a következő évadot meghirdethessék, látni kell a költségvetést, ami most még nincs meg.

– Itt van előttem a Magyar Teátrumi Társaség felmérése, amely szerint az évadzárásig 45 intézményben mintegy 4000 előadás marad el, az érintett nézők száma 900 ezer, a bevételkiesés pedig 2,5 milliárd forint. Ha ez a helyzet szeptemberig meghosszabbodik, akkor 3,5 milliárdos a kiesés. Ez mutatja, hogy mekkora a baj.

A színházvezető szerint ugyanakkor most minden átértékelődik, semmi sem lesz ugyanolyan, mint azelőtt. Ő is többet van otthon a családjával, de közben többet is dolgozik, hogy a rendkívüli helyzetben jó döntések szülessenek.

– Figyelmeztet is bennünket ez a járvány, hiszen az életformánk visszafogásával sok helyen megjelent újra a természet, kitisztult a levegő. Talán figyelmeztetés ez arra is, hogy miként kellene élni. Ugyanakkor az apokaliptikus filmek arról szólnak, hogy ember embernek farkasa, most viszont a szolidaritás, a szeretet és az odafigyelés érezhető. Érezzük a nézők részéről is, hogy fontosak vagyunk nekik, a legkülönbözőbb fórumokon éreztetik velünk naponta, hogy hiányzunk. Ha lehet innen üzenni, akkor annyit, hogy ők is nagyon hiányoznak nekünk!