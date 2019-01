Zsúfolásig megtelt a református gimnázium MIND Galériája kedden, a nyolcvanegyedik életévébe lépő Szentessy László grafikusművész kiállításának megnyitójára. A középiskolában szép hagyomány, hogy ilyen alkalmakkor közös énekléssel, szavalat­tal és zongorajátékkal „színesítik” a rendezvényt. Ez most sem volt másképp.

A művész tanulmányait, eddigi pályájának állomásait dr. Kiss Tiborné, a Tatai Helytörténet Egyesület elnöke idézte fel kellő alapossággal. Hangsúlyozta, hogy esztergomi születésűként harminc évig élt és alkotott Neszmélyen, ám 1992 óta az Öreg-tó parti város polgára.

Kövesdi Mónika művészettörténész egyebek mellett arról szólt, hogy egy klasszikusnak nevezhető életművet építő művész mutatkozik be a MIND-ben, akiről már 1970-ben úgy írt a kritikus, hogy rajztudása imponáló, ötletekből kifogyhatatlan. Alkotásai és alakjai a valóság és az álom határán lebegnek.

A 60-as, 70-es évekre tehető a rajz virágkora, amikor ez a műfaj önálló formanyelvvé emelkedik. Szentessy László gyűjteményes tárlata időbeni spektrumban és műfajilag is rendkívül „széles”. A művésznek – saját elmondása szerint – nincs kedvenc alkotása, ám Kövesdi Mónika a Carmina burana képsorozatot mégis kiemelte, amely az elképesztő erejű zeneműhöz csodálatos módon, szinte szervesen kapcsolódik. A méltatásokat követően Szentessy László így fogalmazott, illetve összegezte az elhangzottakat: „művészet nélkül lehet élni, de nem érdemes”…

A Szentessy-kiállítás február 14-ig tekinthető meg a MIND Galériába, tanítási napokon 8 és 16 óra között.

A művész

Szentessy László festő, grafikus. Művészeti tanulmányait szabad iskolában kezdte, Kardos Brúnó tanítványaként. A 70-es évektől továbbtanul az egri tanárképző főiskolán, majd a budapesti Képzőművészeti Főiskolán és a pécsi egyetemen. Tatán él, ott tanított az Eötvös-gimnáziumban nyugdíjba vonulásáig. Grafikákat, tollrajzokat, linómetszeteket készít. Ex libriseit számos hazai és nemzetközi tárlaton is bemutatta. Irodalmi művekhez is készít illusztrációkat.