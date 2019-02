Mindenkit várnak a kultúrházak

Ács Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, egyetemi docens tart előadást a farsangi népszokásokról az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Városi Sportcsarnokban vasárnap 15 órától. A szakember saját gyűjtései alapján mutatja be, hogy a Kárpát-medencében milyen szokások tartoznak a farsangi és a böjti időszakhoz, lehet majd hallani az ágfalvi farsangtemetésről, megismerhető a mihályi bohócjárás, a rönkhúzás, és a dőrejárás hagyománya is.

Bakonyszombathely Janza Kata és Siménfalvy Ágota Abba-slágerekkel érkezik a művelődési házba. A program szombaton 19 órakor kezdődik.

Dunaalmás Szombaton 10 órakor kezdődnek a programok a Csokonai Művelődési Házban. Lesz csörögefánk sütés, kiszézés a Lilla forrásnál, 13 órától gyerek táncház kezdődik, majd a kézműves kör Dunaalmást mutatja be képeslapokon. Ezt diafilm vetítés követi, 16 órától Fráter Zoltán Kedv, remények Lillák című művének ősbemutatójára kerül sor. A napot retro diszkó zárja.

Esztergom A Féja Géza Közösségi Házban szombaton 12 órától kocsonya szépségversenyt rendeznek. 12–13.30 óráig zajlik a versenyző kocsonyák bemutatása és leadása, 14 órától a bírálat, 15 órától lehet kóstolni is.

Ete A hagyományos etei farsangi bált ebben az évben a helyi Őszirózsa Nyugdíjas Klub szervezi. A helyi és környékbeli nyugdíjasok vidám farsangi műsorát az etei fiatalok verses-zenés bemutatója és a szintén helyben működő Góbék Néptáncegyüttes fellépése teszi még színesebbé. A szombaton 16 órakor kezdődő műsort követően kezdődik a bál, ahol talpalávalóról Vaskó Barna gondoskodik, majd tombolasorsolás lesz.

Komárom A komáromi Újhold régi zene- és táncegyüttes várja az érdeklődőket vasárnap 17 órakor kezdődő nyílt próbájára, amely után 18 órakor az együttes korhű – középkori, reneszánsz és reformkori – jelmezeiben lehet képeket készíteniük magukról a vendégeknek. Az esemény a közösségi házban lesz.

Tokodaltáró A Bányász Kultúrotthonban szerveznek különféle programokat a hétvégén. Szombaton 9 órakor dinamikus jóga kezdődik Szalai Matild jógaoktatóval, 10 óra 15 perckor pedig a gyerekeket várják jógára. 15 órától Uno- és társasjáték-party kezdődik. Vasárnap a sakk-kedvelőket invitálják egy kis játékra 10 órától. Ezt követően, 14 órától a gluténmentes főzőiskolával lehet közelebbről megismerkedni. Később lesz biorezonancia-vizsgálat, hangfürdő, meditáció, majd böjtölési praktikákat sajátíthatnak el a résztvevők.

Értéket adnak

Péntek és vasárnap között ismét országszerte várják több száz kulturális központban, és művelődési házban az érdeklődőket változatos és értékes programokkal a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat részeként. A Magyar Népművelők Egyesülete által tizenhárom évvel ezelőtt útjára indított eseménysorozat célja, hogy minél többen legyenek részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek. Az idei jelmondat: Mindennap értéket adunk. Ezzel kívánják jelezni, hogy a közművelődés a hétköznapokban is értékes kultúrát közvetít és teremt a lakosoknak.

Az idei év egyébként újdonságot is tartogat, hiszen ez az első olyan esztendő, amikor határon túli táncházak is csatlakoztak az eseményhez. Észak-Komáromban például a Rév A Magyar Kultúra Házában pénteken 20 órától a Garabonciás Táncegyüttes tart táncházat, a Horsa Banda kíséretével. A részletekről az esemény honlapján lehet többet megtudni.