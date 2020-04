Mezei Kitty színésznő szerint előnyei is vannak otthonmaradásnak a járvány idején

Színészek és szinkronszínészek kényszerültek arra, hogy szakmájukat egy időre feladják a koronavírus miatt. Nincs ezzel másképp az ország egyik legnépszerűbb szinkronszínésze, a tatabányai születésű Mezei Kitty sem, aki arról beszélt lapunknak, hogy tölti idejét ebben a nehéz időszakban.

– Milyen szerepektől kellett egy időre elbúcsúznia?

– A Képzelt riport egy új feldolgozásában, egy zenés előadásban szerepeltem. Sok fellépésünk lett volna az elkövetkezendő időszakban Budapesten és vidéken is. A kisfiam, Áron is játszik a Vígszínházban, illetve a Pesti Színházban, az ő előadásai is elmaradnak. A szinkronstúdiók is teljesen leálltak. Most azon dolgoznak, hogy bizonyos dolgokat, esetleg a dokumentumfilmek hangalámondását, otthonról is meg lehessen oldani. Ehhez azonban mindenkinek megfelelő technikával kell rendelkeznie. A rendszert próbálják úgy kidolgozni, hogy senki ne essen ki a munkából. Nemcsak hazánkban, hanem a világon mindenhol elmaradnak mozipremierek. Úgy tudom, van olyan film is, amelynek már elkészült a szinkronja, de a premierjét elhalasztották.

– Említette, hogy már Áron fia is fellép a színházban…

– Nem kerestük a lehetőséget, de egy kedd délután megcsörrent a telefonom. Steinhauser Andrea volt az, aki többek között az Oscar-díjas Mindenki című film gyerekszereplőit is kiválogatta. Azt mondta, óvodás korú gyerekeket keresnek egy színdarabba, a Vígszínházba, másnap 10 órára be tudjuk-e vinni Áront? Én dolgoztam, ezért édesanyám kísérte el a fiamat. Mondtam neki, ne idegeskedjen, mert Áronnak egyáltalán nem lesz kedve felmenni a színpadra, mi pedig megnyugodhatunk, hogy megadtuk az esélyt. Áron azonban nagyon jól érezte magát, és ki is választották a Premier című előadásba. Azóta kis Maugliként is szerepel A dzsungel könyvében és beugrott Arany Lacikának a Kinek az ég alatt már senkije sincsen című darabba. Ez persze nem azt jelenti, hogy reggeltől estig a színházban van. Havonta legfeljebb négy előadásra megy, de februárban például csak egy volt. Ez nem sok elfoglaltság, a szereplést pedig élvezi és siker­élménye van.

– Hogy viselik most a vírus miatti bezártságot?

– Áronnak a barátai hiányoznak. Sajnálom a gyerekeket, hiszen azt kérdezik, mikor lesz vége a koronavírusnak, mikor lehet ezt vagy azt csinálni. Áron a napokban arról faggatott, hogy a tudósok dolgoznak-e a koronavírus ellenszerén. Egy felnőttnek is nehéz, mert nem tudjuk, meddig tart ez az állapot. Mi az édesanyámmal együtt élünk, aki 66 éves. Nem tudjuk azt megtenni, hogy ne találkozzunk a nagyszülőkkel. Ezért különösen odafigyelünk. Ha muszáj, akkor is csak a sarki közértbe megyek, ahol csak én vagyok bent és az eladó. Kesztyűt húzok, maszkot vagy sálat teszek az arcom elé, hogy édesanyámnak ne hozzak haza semmit. Fontosnak tartom a pozitív hozzáállást. Ugyan most rossz a helyzet, de be kell tartani az előírásokat, javaslatokat és túl leszünk ezen is.

– A kollégái hogyan élik meg a kialakult helyzetet?

– Nálunk és sok más szakmában is teljesen leállt az élet, nem tudnak pénzt keresni az emberek. Sokan élnek albérletben, gyerekkel, az anyagi oldal nagyon nehéz. Erre rájön a bezártság és a bizonytalanság. A kollégáim próbálnak humorral és pozitívan állni a dolgokhoz, de nem könnyű. Nem gondoltuk pár héttel ezelőtt, hogy egy pillanat alatt ekkorát fordul majd az életünk. Abban bízom, ha már ez így alakult, a többség elgondolkozik és elkezdi értékelni azokat a dolgokat, amiket eddig természetesnek vettünk.

– Sok színész olvas fel online verseket, történeteket. Ön is csatlakozott hasonló kezdeményezéshez?

– Az egyik kolléganőm, Csuja Fanni keresett fel többünket. Fanni egy iskolában hallássérült gyerekeket tanít. Azt kérte, olvassunk fel a János vitézből, én a 17. részt kaptam. Ezt az anyagot a hallássérült gyerekek online oktatásában használja majd segítségként. A Vakok és Gyengénlátók Egyesületétől is megkeresett Helle Maximilián, hogy hangoskönyveket készítsünk a tagjaik számára. Ebben is szeretnék részt venni.

– Mit gondol, lehetnek előnyei is az otthonmaradásnak?

– Talán megértjük, hogy jobban kell vigyázni a Földre. Évek óta nem tudunk mit kezdeni a klímaválsággal. A levegő minősége sokkal jobb lett, hiszen kevesebbet autóznak az emberek. Velencében kitisztult a víz a csatornákban, és hosszú idő után megjelentek a delfinek a lagúnákban és Szardínia partjainál. Sok állat tér vissza a természetes élőhelyére, ahonnan az elmúlt évtizedekben mi, emberek kiszorítottuk őket.