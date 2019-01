Meseszép fotók és videó a behavazódott Öreg-tóról

Bakó Krisztián sem az a fajta fotós, aki megijed a hidegtől vagy a hótól. Legújabb fotóin azt mutatta meg, milyen szép télen az Öreg-tó környéke.

Tél tábornok bekopogott, és bizony már nemcsak 2019 első, de második, harmadik havazásán is túl vagyunk. Bakó Krisztián több felvételt is küldött nekünk Tatáról, mi pedig amellett, hogy galériában megmutatjuk őket, videót is összeállítottunk a felvételekből.

Tata télen is gyönyörű <3 <3 <3 Tatának a tél is jól áll 😉 Nézzétek meg Bakó Krisztián fotóblog többi tatai képét galériánkban: www.kemma.hu/galeria/hoemberek-es-fenyek-birodalma-tata-2019-elso-havazasa-utan/I ♥ Tata Tata, a vizek vàrosa Tata Város Diákönkormányzata Város Tata #szeretemazotthonomZene: Keith Thomas/New Beginning Közzétette: Kemma.hu – 2019. január 8., kedd

