Tatabánya és Tardos is versben mondja el – videókon a legszebb versek

Ma van a magyar költészet napja, melyet 1964 óta József Attila születésnapján ünnepelünk. Az irodalmi előadóestek, könyvbemutatók, költőtalálkozók most elmaradnak a pandémia miatt. De az ünnep nem.

Április 11-én, a magyar költészet napján a tavalyi évhez hasonlóan idén is elmaradnak az irodalmi előadóestek, a könyvbemutatók, a versenyek és a költőtalálkozók is egyaránt a koronavírus-járvány miatt. Összegyűjtöttük, hogy megyeszerte miképpen tisztelegnek a magyar líra előtt az irodalom szerelmesei, mivel a mai napon is az internetre feltöltött verses videók és fotók veszik át a főszerepet. A legszebb magyar versek mellett József Attila életéről is olvashatnak cikkünkben.

A Jászai Mari Színház idén a nagy közönségsikerrel bemutatott Vonat elé leguggolni című előadásuk egy részletével ünnepelte a közösségi oldalán ezt a jeles napot. Posztjukban olvasható, hogy a történet részben utánérzés, részben a József Attila életrajz bizonyos állomásai, motívumai köszönnek vissza benne, igazán izgalmas formában, Czukor Balázs rendezésében. Az előadást egyébként a következő évadban is tervezik műsoron tartani.

Tata közösségi oldalán Turczi István, József Attila-, Babérkoszorú- és Prima Primissima-díjas író, költő, szerkesztő, a város díszpolgára osztotta meg értékes gondolatait.

Tardosról Recsákné Hermann Andrea József Attila Istenem című költeményét szavalja.

Bábolnán a városközpontban, az árkád sor alatt a magyar irodalom kiemelkedő alakjainak verseit függesztették ki, melyeket bárki leszakíthatja és elviheti magával haza.

A József Attila Megyei Könyvtár pedig irodalmi tesztet készítettet alsósoknak

A Komáromi Jókai Színház nemcsak József Attila, de az 1900-ban ugyanezen a napon született Márai Sándor emléke előtt is tiszteleg, aki a magyar irodalom másik kiemelkedő alakja. Közösségi oldalukra egy videót töltöttek fel, melyben József Attila Nagyon fáj és Márai Sándor Halotti beszéd című versét két hazai művészük, Ollé Erik és Skronka Tibor szavalják el.

A Youtube legnépszerűbb magyar versei

A magyar vers kifejezésre keresve ezek a versek voltak a legnépszerűbbek a videómegosztó portálon:

József Attila élete

József Attila (1905-1937) a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és művészileg legtermékenyebb alakja. Apja Josifu Aron (1871-1937) szappanfőző munkás, anyja Pőcze Borbála (1875-1919) mosónő. József Attila hatodik gyermekként született, ekkor azonban már csak két nénje, Jolán és Eta élt. Apja 1908-ban elhagyta családját. A kisfiút a Gyermekvédő Liga 1910-ben parasztcsaládhoz adta nevelésre Öcsödre; 1912-ben tért vissza Budapestre. A Ferencvárosban szegény proletársorban éltek.

Édesanyja rákban halt meg, ezután fia egész életét végigkíséri a fájdalom. Jolán férje, Makai Ödön lett az alig 14 éves fiú gyámja. 1920-ban Makóra került gimnáziumba, nyaranta munkát vállalt. 1922-ben öngyilkosságot kísérelt meg. Megismerkedik Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verskötete a Szépség koldusa. 1923-ban a Nyugat is közölte verseit.

1924-ben a szegedi egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. A költő ősszel a bécsi egyetemen hallgatott előadásokat; megismerkedett Németh Andorral, Kassák Lajossal, Hatvany Lajossal, Lukács Györggyel. 1926-27-ben Párizsban a Sorbonne előadásait hallgatta; tagja lett az anarchista-kommunista szövetségnek. 1927-ben hazatért Budapestre. 1928-ban kötött barátságot Illyés Gyulával. Rövid ideig a pesti egyetemre is járt. Kosztolányi Dezső segítő barátságát is élvezhette.

Alig 23 évesen, 1928 –ban lett szerelmes a jómódú polgárcsaládból származó Vágó Mártába, ám a lány hosszú angliai tanulmányútja eltávolította őket egymástól. 1930-ban belépett a Kommunisták Magyarországi Pártjába. Élettársával, Szántó Judittal nagy szegénységben éltek Judit kétkezi munkával keresett jövedelméből. 1932-ben Illyés Gyulával és Szimonidész Lajossal röpiratot írt a halálbüntetés ellen, szerkesztette a féllegális Valóság című folyóiratot.

Hatvany Lajos, később Hatvany Bertalan támogatta. 1931-ben a moszkvai Sarló és Kalapács szociálfasisztának bélyegezte; 1934-ben a moszkvai írókongresszusra nem hívták meg, „kihagyták” a kommunista mozgalomból, szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot, és antifasiszta egységfronttörekvéseket képviselt. 1935-ben pszichoanalitikus kezelője, Gyömrői Edit iránt támadt benne tragikus szerelem. 1936-ban végleg különvált Szántó Judittól, felújult kapcsolata Vágó Mártával.

A Szép Szó egyik szerkesztője lett. A Baumgarten-alapítványból segélyt, majd jutalmat kapott (1935, 1936). Nagyon fáj (1936) című kötete sem hozta meg a várt elismerést. 1937 tavaszán szerelmes lett Kozmutza Flórába. Még az év nyarán a Siesta szanatóriumba került, majd november 4-én nénjei vették magukhoz szárszói panziójukba. Alig valamivel később, 1937 december 3-án a szárszói állomáson tehervonat kerekei alá vetette magát. 1938-ban posztumusz Baumgarten-díjat kapott. Méltó elismerése is ekkor kezdődött. 1948-ban életművét Kossuth-díjjal tüntették ki – írja a tortenelemcikkek.hu.