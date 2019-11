Megérkezett a Tatabányán és Tatán forgatott Witcher előzetese

Már a Witcher most megjelent trailerén is áthatjuk a megyei forgatási helyszíneket. Néhány nappal karácsony előtt debütál a teljes sorozat.

A Szelim-barlang környékén, valamint a füstbe borított tatai várnál tavasszal forgatott sorozat első előzetese igencsak látványosra sikerült. A lengyel videójáték alapján készült sorozat egyébként december 20-án startol majd a Netflixen, jelentette be az online csatorna. A főhőst Henry Cavill alakítja, aki Supermanként feltűnt Az acélember (2013), a Batman Superman ellen – Az igazság hajnala (2016) és Az Igazság Ligája (2017) című filmekben is. A Witcher-sorozat egyébként sokak szerint a Trónok harca és annak előzménysorozatának vetélytársa is lehet majd.

Az előzetest elnézve a Komárom-Esztergom megyei rajongók különösen örülhetnek, hiszen a tatai és tatabányai helyszínek jól kivehetőek a jelenetekben. Így végre fény derült arra, milyen jeleneteknek volt szemtanúja az Öreg-tó és a Turul környéke tavasszal…