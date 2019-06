A kutya és az autizmus különös esete a Jászaiban, avagy a detektívtörténet, ami mindenkit megérint

Nagy sikerrel játsszák a Jászai Mari Színházban Mark Haddon detektívtörténetét Guelmino Sándor rendezésében. A közönségtalálkozón csak úgy záporoztak a kérdések.

„Mindenre képes vagyok!” – zengett A kutya különös esete az éjszakában című detektívtörténet utolsó mondata a Jászai Mari Színházban. A vastapsot pedig egy közönségtalálkozó követte.

A történet főhőse Christopher, aki egy napon élettelenül találja Wellingtont, a szomszédék kutyáját. A tizenöt éves autista fiú nyomozásba kezd, hiszen napvilágra kell kerülnie, ki a brutális tettes. A Mark Haddon bestselleréből készült darabot Guelmino Sándor rendezte.

Mihály Csaba művészeti főtitkár moderálta a közönségtalálkozót. A színház nagytermét kevesen hagyták el, sokan voltak kíváncsiak a színészekre. Az apát játszó Király Attilára, az anyára, Lapis Erikára, valamint a főszerepet kitűnően alakító Figeczky Bencére, és Danis Lídiára, aki Siobhan bőrébe bújt. A mellettük lévő négy színes kockára egy huszonéves autista lány és édesanyja, valamint két szakember ült le. A nézők tőlük is kérdezhettek. Záporoztak a kérdések, nehezen engedték el a színészeket, és sokan voltak kíváncsiak a szakértők véleményére, tájékoztatóira is.

A találkozó után Figeczky Bence elmondta: nem is gondolta, hogy ez a darab ennyire hat a nézőkre, és ilyen szinten érzékenyít majd. A kérdésekből kiderül, hogy a hétévestől az idősekig, mindenkinek van valami kapcsolódási pontja e témához. Elmondta: nehéz volt felépíteni Christopher személyiségét, hanghordozását, gesztusait, a próbafolyamat azonban lépésről lépésre segítette ebben. Szokatlan nyelvrendszert, gesztusokat kell alkalmaznia, ezért minden előadás komoly rákészülést igényel. Olyan hangszínt és technikát talált, amelynek alkalmazása igen megterhelő, így sok alvással készül előző nap, majd az előadások napján az átöltözés után egyedül halkan mormogva gyorsítva lejárja és lebeszéli az egész darabot a színpadon.

Mihály Csaba a rendezvény végén elmondta: két olyan bérlethez rendelték a közönségtalálkozókat, amelyek főként a diákokhoz szólnak, fontos ugyanis a fiatalok érzékenyítése e témában. A művészeti főtitkár kiemelte: a színészek a darab születéséről, felépítéséről tudnak elsősorban beszélni, de úgy érezték a szervezés során, hogy elhangozhatnak a közönségtalálkozón olyan kérdések is, amelyekre csak szakemberek, gyógypedagógusok, érintett szülő, vagy egy autizmussal élő tud válaszolni. Ezért hívták meg a szakembereket, akik a közönségtalálkozók kulcsfigurái. Ilyenkor nemcsak a színházi munkáról, hanem az autizmusról is sokat megtudhatnak a nézők. Emellett kérdéseket nemcsak a nézők, hanem a színészek is feltettek, főként az autizmussal élő fiatal hölgynek.