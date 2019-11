Még szorosabbra fűzték a kenderkések a szovátai testvériességet

A közelmúltban Szovátára látogatott a tatai Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola. A kint töltött idő tovább erősítette a két város kapcsolatát, kulturális, oktatási és közösségi szinten egyaránt.

A Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola oktatási konferencián vett részt és továbbképzést tartott a helyiek felkérésére a Fürkész komplex népművészeti projektoktatás bemutatására a közelmúltban a romániai Szovátán, de messze nem csak oktatásügyi dimenziói voltak a kint töltött időnek. A 20. Tatai Sokadalomban köttetett barátság a szovátai Sirülők és a kenderkések testvér­együttesi kapcsolattá erősödött. Ennek folyományaként a kenderkések tartalmas kiránduláson vettek részt.

Kun Katalin, a művészeti iskola igazgatója, Fürkész-programalapító elmondta: önkormányzati szinten Tata és Szováta is segítette a színvonalas, változatos programok megvalósulását, hogy a felek mind többet tanulhassanak egymástól hagyományőrzés, -átadás, közösségépítés és programszervezés tekintetében is.

A testvériesség is még erősebbé vált a kint töltött idő alatt: barátságok szövődtek, a tatai gyerekek testközelből, mondhatni a forrás közelében ismerhették meg a népi mesterségeket, a külhoni magyarság életét, szokásait. Mindeközben pedig ők maguk is erősebb közösséggé kovácsolódtak, hála többek között Pőcze Gyöngyinek, Szabó Tibornak és Gellén Péternek, a Kenderke ifjú pedagógusainak, akik új lendületet nem csupán a gyerekeknek, de a műhely egészének is.

A tataiak a környék látnivalóinak felfedezése mellett református istentiszteleten is részt vettek, átadva az itthoni gyülekezet testvéri üdvözletét, valamint két rendezvényen is felléptek: a VI. Székelyföldi Vadásztalálkozón és a III. Bekecsalja Néptánctalálkozón, nagy sikert aratva.

Az oktatási konferencia ötletgazdája Petőné Sáradi Zsuzsanna, a Tatai Kertvárosi Óvoda vezetője volt, ő a város képviseletében foglalta össze az óvodai népi nevelés és a Fürkész-program előnyeit, gyakorlati megvalósítását a mindennapokban. A 65 résztvevőnek elárulta például, hogy a fürkészes óvodások kiemelkedő eredményeket mutatnak már az iskola első hónapjában, tagozatos képzésben is.

III. Bekecsalja Néptánctalálkozó A Sirülők Néptáncegyüttes október 26-án harmadik alkalommal szervezte meg a Bekecsalja Néptánctalálkozót a szovátai Domokos Kázmér Művelődési Házban. A környező települések gyermek- és ifjúsági néptáncegyüttesei mellett ezúttal egy tatai formáció is színpadra lépett a hagyományőrző rendezvényen. Közzétette: Sóvidék Televízió – 2019. október 31., csütörtök

A Fürkész 4D komplex népművészeti oktatást a Kenderke saját maga dolgozta ki, és már a magyarországi pedagógusképzésbe is bekerült a Károli Gáspár Református Egyetemen valamint számos hazai továbbképzést szerveztek már tanítóknak és óvodapedagógusoknak. A program fő elemei: hallás után tanított hangszeres oktatás pásztorfurulyán, népi játék keretében koordináció fejlesztése és tánctechnikai alapozás, rámajáték, kézműves-foglalkozások. A szovátai volt az első külhoni továbbképzés.

A konferencia vendége volt Farkas Emőke, aki Hulinné Gyenizse Judit mellett a Fürkész-program egyik kidolgozója is. Emőke jelenleg a Petőfi-program ösztöndíjasaként Halmágyon vezet gyermekfoglalkozásokat és segít őrizni a helyi szórványközösség hagyományait, gazdagítani kulturális életüket.

A halmágyi gyerekekkel most megmutatta, hogy a konferenciáig eltelt öt hét alatt milyen fejlődést értek el a Fürkész-programmal.

– A száraz földből is virág nyílik, ha hiszünk a csodában, s minden nap azt a keveset megtesszük, ami ránk van bízva. A nagy csodák talán ebben állnak. A konferencia végén a közönség bekapcsolódott a gyermekek énekébe mintegy elismerve lelkesedésüket, teljesítményüket, és hihetetlen erővel énekeltük: „Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határid láthatnám, látom füstjét, sej, de csak alig, hogy az égen kavarodik! – idézte fel.

Kun Katalin hozzátette: „Szeretet és gondosság vett minket körül, amiért külön köszönet illeti Kiss Jánost, Kiss Enikőt, Tőkés Lórántot és feleségét. A fáradságot nem ismerő gondosságból a két együttes közös jövőjének tervezésére is jutott idő, építő gondolat.”