– Huszonkilenc éves voltam, amikor elkezdtem legókockákból építeni. Mint a gyerekek, én is egy szett vásárlásával és építésével kezdtem, ám felnőttként gyerekjáték az előre eltervezett készletek megépítése, így komolyabb kihívások elé néztem – mesélte a mai napra már kétmillió kockára becsült gyűjtemény tulajdonosa.

Az, hogy irdatlan mennyiségű darabról beszélhetünk, már a terembe lépve is egyértelmű volt: látogatói szemmel azonban számos épület mása, megannyi populáris helyszín, és még több jármű, film és mesefigura mása rajzolódott ki. Amennyi idő alatt azonban az érkező szeme elsiklik egy-egy alkotáson, annál számtalanszor több munkaóra lehet a kiállításban.

A szakmája szerint programozó és grafikus mára már fejlett szín- és térlátásának köszönhetően szinte valósághű darabokat épít, gyűjteményét egy rövid sétával mutatta be. Elmondása szerint a Csillagok háborúja-filmek rajongójaként fogott bele az építkezésbe, a rögtönzött tárlatvezetés során azonnal egy méretes asztalhoz vezetett, mely telis-tele volt a filmekből kölcsönzött járművekkel: a számos űrvadászgép között a híres Ezeréves Sólyom és a Csillagromboló méretes mása tornyosodott.

– Sokan áttérnek a kreatív építésre az útmutató szerint megépített forma után – mesélte a többek által gyerekesnek gondolt hobbiról Zentai Ferenc, amint egy méretes „parkolóhoz” sétáltunk. Az autóparkot egy dubai tervező elgondolása alapján építette, melyben kultikus járművek állomásoztak – a piros Ferrari, a hippik által használt virágos Volkswagen Transporter és egy klasszikus fehér Vespa motor is parkolt az asztalon.

– Természetesen számos építmény a saját tervezésem alapján épült, de gyakran használom a mások által kidolgozottakat. Eleve sok idő megépíteni magát a kiállítási tárgyat – magyarázta a gyűjtemény tulajdonosa, amint épp egy híres épületekkel és szobrokkal teli asztalhoz sétáltunk. Saját keze munkáját dicséri a csaknem húszezer darabot számláló, részletgazdag Tádzs Mahal is, melyről Zentai Ferenc elárulta: a gyártó is adott ki tervet, az általa alkotott azonban kétszer annyi kockából épül, így kidolgozottabb látványt nyújthat.

– Mindenki talál valamit, ami megragadja a figyelmét. Az előregyártott készletek azonban kompromisszumra épülnek. Az eredetileg gyerekek szórakoztatására kitalált szetteknek azért kell nyújtaniuk egyfajta látványt, de a legfőbb funkciójuk szerint alkalmasaknak kell lenniük a játékra. A gyártó gyakran feláldozza a külcsínt. Kiállítóként kötelességem megmutatni a közönségnek, hogy mennyi minden megépíthető, így számomra pont a külalak az, ami fontos – mondta lelkesen az építő, amint a kordonnal gondosan elkerített mesefigurák, mozgó és világító kockaépítmények rengetegében ballagtunk.

– A legnagyobb öröm számomra azt hallani a látogató családoktól, hogy a kiállítás végén megegyeznek: újra előveszik a bedobozolt kockákat és együtt építenek valamit – árulta el a gyűjteménytulajdonos.

Építeni is lehet

A gyűjteménykiállításon a főszerep a kiállított darabok tanulmányozásáé – diorámák képében a többórás A Gyűrűk Ura teljes története, jelenetről jelenetre haladva volt megtekinthető. Azok is könnyen eligazodtak a történetben, akik nem látták a filmet: a jelenetek alatt információs táblák meséltek az adott részről. A mindent a szemnek, semmit a kéznek elv azonban mégsem érvényesül teljesen, hiszen a gyerekeknek lehetőség nyílt arra, hogy kisebb-nagyobb darabokból saját alkotásokat hozzanak létre.

Egyéni építkezésekre két kockával teli terem nyújtott lehetőséget, míg csapatmunkára is volt lehetőség: a mesefigurák képmásait együtt is elkészíthették a gyerekek.

– A5-ös méretű lapokon színes négyzetek jelzik a kockák helyét. Minden elemet a helyére téve és minden egyes lapot összeillesztve egy nagy kép rajzolódik ki, melynek a végén a kisebbek az együtt építés örömét is átélhették: a sok kicsiből végül összeállt egy nagy egész – magyarázta lelkesen az amúgy egyéni hobbiról Zentai Ferenc.