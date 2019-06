Nagy a baj, Majka lemondta a tatabányai koncertjét

Majka a Facebook-oldalán jelentette be, hogy orvosi kérésre le kell mondania eheti koncertjeit. Vasárnap Tatabányán lépett volna fel.

Komolyabbra fordult Majka hangszálproblémája, és szerda kora este bejelentette: szerdai dunaújvárosi és vasárnapi tatabányai koncertjét is le kell mondania. Ahogy korábban az Origo is megírta, a Budapest Parkban tartott koncertjén már jelezte, hogy nincs minden rendben a torkával, lehetséges, hogy hamarosan műteni kell.

Friss Facebook-posztjában arról írt most, hogy hetek óta hangszál-problémákkal küzd, és a kedd esti lelet alapján, hangszálgyulladás miatt, kifejezetten orvosi kérésre, a hétre egyeztetett valamennyi fellépést le kellett mondaniuk. Hozzátette: a tatabányai és dunaújvárosi szervezőket már értesítették, és meg is köszönte a korrektségüket. A rapper egyébként a Tatabányai Sörfesztiválon lépett volna fel a hétvégén. Majka a közelmúltban Komáromban lépett fel, és meg is lepte egy rajongóját.