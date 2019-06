Az értelmetlenség értelme, avagy összművészeti élményzuhatag a Dadabányán (galéria)

Tavalyi születése után sokan megkedvelték Dadabányát, ezért aztán sokan úgy gondolták – zenészek, festők, írók, költők és más huncut művészemberek -, hogy érdemes újjászületnie Tatabányán ennek a különös, különleges rendezvénynek. Jól gondolták.

Utálom az irodalmat és a zene is sz.. – olvastam az egyik lány fekete táskáján a fehér betűket. Láttam mosolygós arcán, hogy komolyan is gondolja, meg nem is. Ez volt a jellemző a Dadabánya nevű rendezvény főszereplőire és azokra, akik hallgatták, nézték őket szombaton délután kettőtől éjfélig Tatabányán, a Szabadtéri Bányászati Múzeumban. A zene, az irodalom és a festészet fenegyerekei fogadták el a szervezők, a Vértes Agorája hívását, hogy megmutassák magukat. Következhetne egy hosszú névsorolvasás, de nincsen rá hely. Néhány villanásra van.

Nem nyomkodtak

Amikor arról kérdeztük Réz András esztétát, a rendezvény moderátorát, miért fontos, miért jó, hogy megint van Tatabányán Dadabánya, visszakérdezett: – Látsz okostelefont nyomkodókat? – Ráztam a fejem. – Na, ez a fontos. Tényleg szórakozni, beszélgetni jöttek ide. Intim rétegzenét ismerhetnek meg, gondolkodhatnak a szövegeken, nézegethetik a festőket, hallgathatják a költőket. Az emberek legyenek boldogok – ehhez egy ilyen nap segít.

A zene, a zene kell…! Megadta az alaphangot a Panel Surfers, a délutáni melegben forró lett a hangulat. Lidércek érkeztek közénk, szinte senki nem ijedt meg tőlük. A Rühös Foxi villantotta meg foga fehérjét, aztán a Lyuhász Lyácint Bt. varázsolta elő megdöbbentő jövőnket. Estefelé megérkezett dr. Máriás és a Tudósok, fokozták, amit még lehetett, bölcsen, hangosan, keményen.

Az értelmetlenség értelme. Ez az egyik fordítása a dadaizmusnak, amiből Faludi Ádám megteremtette a Dadabánya szót. Amíg a zenekarok mentek és jöttek, a szünetekben írók-költők mutatkoztak be.

A hagyományteremtő szándékkal életre hívott underground művészeti fesztivál volt, van és lesz. Tatabánya városrészévé vált Dadabánya, jövőre három lesz a magyar igazság, majd jöhetnek a ráadások.

További részleteket a 24 Óra június 11-i számában olvashatnak.