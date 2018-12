Döbrentey Ildikó és Levente Péter megható vallomása a régi és a mai karácsonyok csodáiról

Legtöbben a karácsonyt tartják az év legmeghittebb ünnepének. Így van ezzel Levente Péter és Döbrentey Ildikó is, akik már több mint ötven éve osztják meg egymással a karácsony csodáit.

A népszerű alkotópáros legkisebb unokájukkal, Violával készült az idei ünnepekre héregi otthonukban.

– Minden karácsony a leggyönyörűbb: az idei, a tavalyi, ha megérjük, akkor a következő is. Az ember valamiért mégis úgy érzi, a gyerekkori ünnepek voltak a legszebbek – kezdi Ildikó.

Holott családjuk ugyanolyan szegény volt, mint az ötvenes években általában mindenki. Ildikó anyai nagyapja Horváth Ferenc, mintakészítő asztalosmester, az államosításig módos ember volt, virilista, a képviselő-testület tagja. Mindhárom gyerekének házat épített egy óriási ikertelekre, így egymáshoz közel, egy „kupacban” tudtak élni. Az államosítás után sem hallották a gyerekek sopánkodni sem a szülőket, sem a nagyszülőket. Így nőtt fel Ildikó, ebben a jó hangulatú, szerető kis „családi kolóniában”, a szüleivel, nagyszüleivel, nagynénikkel, nagybácsikkal.

A hét unoka közül Ildikó volt a negyedik, mindig volt kivel játszani. Karácsony este végigénekelték a rokonok karácsonyfáit. Mindenki apró, alig egyméteres lucfenyőt szerzett be, de ahogy Ildikó mondja, a lucfenyőnek illata van.

„Ez volt a legcsodálatosabb az egészben. Ma is, ha találkozom az unkatestvérekkel, mindig megemlékezünk róla, milyen gyönyörű volt énekelni a Mennyből az angyalt. Valamit mindenütt kaptunk: könyvet, narancsot, harisnyát, nagyon egyszerű dolgokat. Ez volt az a kor, amikor a felnőttek egy kiló cukrot, zsírt adtak egymásnak ajándékba. Nagy szegénység volt, de úgy emlékszem vissza, ez nem ártott meg senkinek.”

Karácsony este a nagyanyja ünnepi asztalát vagy húszan ülték körül, köztük a gyerekek is. Óvatosan szálkázgatták a rántott halat a fával befűtött szobában, miközben a levegőben ott szálltak a karácsonyi illatok: a lucfenyőé, a nagypapa pipafüstjéé, az éppen ellobbant gyertyalángé. A fán ott pompáztak évről évre a kristálycukorral bevont, csillogó házikók, templomok, üvegből fújt madárkák, gombák, na és a titokzatos angyalhaj, ami gyönyörűen csillogott.

– Mikor nagyobb lettem, akkor az angyalok már nem hoztak angyalhajat. Biztos rájöttek ők is, hogy nagyon szúrós. Volt ennek az egésznek egy mesebeli, éteri hangulata, amelyet semmi nem múlhat felül. Remélem, ezt a mai gyerekek jó része is átéli. Kívánom, hogy ne csak a csomagoknak örüljenek, hanem az együttlét boldogsága is járja át őket. És a legfontosabb: a Mennyből az angyalban van egy strófa, ami így kezdődik: „Istennek fia, aki született jászolban”. Amikor ezt énekeltük, mindannyian átéltük a megérthetetlen, de érezhető csodát: Karácsony este a szeretet évről évre megszületik.

„Meg tetszettek kínálni az angyalt?”

Ildikó gyerekkora legcsodálatosabb karácsonyakor ötéves volt. Édesapja cérnaszálakra vattapuffancsokat fűzött fel, a szálakat pedig egyenként felerősítette a mennyezetre, mintha hullana a hó. Ildikó a csukott szobaajtó előtt izgult nővérével. Aztán az ajtó kinyílt, és meglibbent valami az egész szobában.

Több mint húsz éve otthonuk Héreg

Döbrentey Ildikó és Levente Péter több mint ötven éve kötöttek házasságot, azóta boldog szülőkké, nagyszülőkké váltak. Levente Péter Móka Miki Zsebszínházával lett országszerte ismert. A népszerű alkotópár az Égből pottyant mesék sorozattal lopta be magát a gyerekek szívébe, de színházi darabok, televíziós, rádiós forgatókönyvek, mesekönyvek fűződnek nevükhöz, magatartáskultúráról is tartanak előadásokat. 1996-ban költöztek Héregre, egy vályogházba, amelyet otthonuknak, alkotóházuknak tekintenek. Többek között Ifjúsági Díj, Gyermekekért Díj, és több televíziós, rádiós elismerés büszke tulajdonosai, 2015-ben pedig mindketten Prima Primissima Díjat vehettek át.

– A szobában hullott a hó! A függöny is megmozdult, mert az ablak résnyire nyitva állt, mintha épp akkor röpült volna ki rajta az angyal. Az asztalon ott maradt egy teás csésze, látszott, ivott belőle valaki. Fantasztikus volt, mintha egy mese főszereplője lettem volna. Csak annyit tudtam kérdezni a szüleimtől, a csészére nézve: „Meg tetszettek kínálni az angyalt?”

Az 1977-es karácsony is különösen emlékezetesre sikerült, már asszonykorából. Tizedik éve voltak házasok Péterrel, Dorka lányával volt várandós. Akkor kezdtek anyagilag is talpra állni. Még nem tartottak ott, hogy legyen egy lemezjátszójuk, de Ildikó nagyon szeretett volna szép zenéket hallgatni. Azt mondta Péternek, szeretné megkapni Vivaldi Négy évszakját lemezen, egyszer biztosan lesz lejátszójuk is, akkor majd felteszi. Eljött a karácsonyeste. A sejtelmesen sötét lakásban lobogó fényű mécsesek sora kísérte Ildikó útját a ragyogó fáig.

– Láttam, hogy ott van alatta egy doboz, nagy betűkkel rajta a felirat: Ildikó. Nem tudtam, mi lehet. Megfogtam, kibontottam, s alig mertem hinni a szememnek: egy lemezjátszót tartottam a kezemben. Szépen mellécsomagolva a bakelit lemez, a Négy évszak. Ott álltam megdicsőülve a fa alatt: kismama lehettem, karácsony volt, mécsesek, lemezlejátszó – a luxus teteje – és Vivaldi szólt.

Mégis az unokákkal együtt töltött karácsonyokat tartja életük koronájának, amiért az ember azt mondja, érdemes volt megszületnie. Legnagyobb unokájuk már akkora, hogy szenteste ő zongorázik, a többiek pedig énekelnek.

Dönteni kellett: Volvo vagy golden almák?

– Ez annyira szép, hogy nehéz megtalálni hozzá a jó szavakat. A régi élmények, amelyekről meséltem, azok már megérlelt, elmondhatóvá vált emlékek. A mai, nagyszülői örömömet pedig érjék meg minél többen! Ez az én karácsonyi jókívánságom.

Péter szerint kezd túlságosan anyagiassá válni az ünnep. El tudja fogadni, de nem ért azzal egyet, hogy a materiális dolgok ennyire hangsúlyossá válnak. Ő abban hisz, a lelki egyensúlyt a matéria, a szellem és a lélek hármas egysége adja. E három egyensúlyára törekszik, ezt tekinti feladatának negyvenéves kora óta. Több jót tenni, örömet szerezni, hasznot hajtani, nem pedig szomorúságot, kárt okozni.

– A lélek egyensúlyához fontos tudni, hogy csak addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. Hogy mit jelent ez? Például nagyon szeretnék egy golyóálló Volvót, benzinest, turbósat – magyarázza Péter. – De a garázsomat hatvan centivel rövidebbre építettem azért, hogy egy almafát ne kelljen kivágni. Ha lenne pénzem az álomautómra, akkor sem férne be a garázsba, így hát le is mondtam róla. Viszont a golden almát három hónapon keresztül esszük, mert csodálatos a fa, amit megmentettünk.

Csak Levente Pétertől fél Levente Péter

Péter azt mondja, negyvenéves koráig eszméletlen üldözési mániája volt. Keresztény családból származott, és kisfiú korától látta azt, hogy apját több diplomával miként alázzák meg. Még utcaseprő sem lehetett Szekszárdon, csak útkaparó, aki csak a várostáblán kívül takaríthatott. Megmondták neki azt: ha nem megy templomba, akkor Tolna megye főügyész-helyettese lesz, ha elmegy, akkor viszont gyorsan hozza be a felmondólevelét és még olcsón megúszta.

– Negyvenévesen viszont arra jöttem rá, hogy milyen jó nekem, mekkora szerencsém van, így az üldözési mániámat sikerült óvatossági mániává alakítani. Azóta aztán már nem félek senkitől, nem akarok bosszút állni, nem irigykedem senkire. Egyetlen embertől félek csak a hét és fél milliárdból a Földön, azt az embert pedig Levente Péternek hívják. Én tudom naponta a legtöbb kárt okozni saját magamnak azzal, ha sportszerűtlenül viselkedem másokkal.

Péter azt mondja, a karácsonyt kiüresíthetjük a materiális mohósággal, a műliberális telhetetlenséggel, a képmutató keresztényi magaviselettel. Ő azonban igyekszik őrizni a gyermekkorában megkapott, felelősséggel, kötelességekkel járó nemes értékeket, valamint derűs találkozások alkalmával tovább is adni azokat.

– Szerencséje van annak, aki már kiskorában megtapasztalhatja a hármas egyensúly fontosságát, tekintet nélkül arra, hogy éppen milyen diktatúrában élünk. Az áhított demokrácia csak a halál után jön el. Jelenleg, a multizmus diktatúrája érvényesül, most ebben igyekszünk életben maradni, eredményesen és méltósággal – véli Péter.

Két magányos öreget mindig megleptek

Gyerekkorában minden nehézség ellenére csodálatos karácsonyokra készültek. Édesapja minden esztendőben elment a tanácsba, ahol megtudakolta két magányos öreg nevét: mindig egy nőt és egy férfit választott. Este a család elment templomba, majd hazaérve apjuk virágcserépbe földet rakott, fenyőágat szúrt bele, két pár házi készítésű szaloncukrot és egy gyertyát tett rá. Vásárolt egy kiló lisztet és zsírt, majd felkerekedett gyermekeivel a kiválasztott, magányos öreghez, ahol karácsonyi énekkel köszöntötték.

– Előfordult, hogy majdnem elájultak meglepetésükben, de nem volt egy hely sem, ahová ne engedtek volna be minket. Ugyan egyszer egy puli a fenekembe harapott, de ez már más kérdés.

A konyhában várta húgával, hogy megszólaljon a csengő

Péter apja minden évben kivett ősszel két hét szabadságot, ő termelte ki a tűzifájukat, lelki és szellemi kondíciója mellett a fizikait is karbantartva. Így aztán protekciója volt az erdészeknél, olyan fát vághatott ki karácsonykor, amilyet akart. Egy kis, kerek asztalra tette fel, így a két és fél méteres fa felért egészen a mennyezetig. Az ütött-kopott bútorokat pedig hófehér lepedővel takarta le. Péter a konyhában várta húgával, hogy megszólaljon a csengő és beléphessenek a hatalmas, szárnyas ajtón, ami a szobába vezetett.

– Nem azt néztem, mi az ajándék a fa alatt, vagy van-e egyáltalán valami ajándék. A meghitt hangulatot őrzöm a mai napig, ahogy Döbrentey Ildikó is. Ez egy közösségi ünnep, amelynek a lelki-szellemi-anyagi egyensúlyra való törekvés a lényege. Ezt az élményt adja meg az ünnepi készülődés az unokákkal, valamint a héregiekkel, akik már 40 éve a szeretteink – tette hozzá.

