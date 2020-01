Lévai Ádám grafikái a könyvtár változatos világát tükrözik vissza

Lélekben mártózó címmel nyitották meg Lévai Ádám grafikusművész kiállítását a József Attila könyvtár Népház úti fiókkönyvtárában.

A kiállításra érkezőket Cserteg István, a könyvtár PR-munkatársa köszöntötte, majd Tari-Székely Karola kulturális szervező, könyvtáros faggatta a művészt.

– Nappal mindenkié vagyok, éjjel a magamé – mondta Lévai Ádám arra a kérdésre, miként illeszti be az alkotást a mindennapokba. A nappal ért negatív energiák elől a kissé hideg és sötét „műderembe” menekül, ahol méregteleníti magát – fogalmazott. Közben életre kelnek az alkotások.

Inspirációt kap az élet minden területéről. Ilyen lehet akár egy iskolai értekezlet, ahol a munkatársait is felvidító, támogató karikatúrák készülnek. A Népházban élete két legboldogabb évét töltötte – tette hozzá. A képzőművészeti főiskolai tanulmányok megkezdése előtt a dekoratőr műhelyben dolgozott. Sok kedves emlék köti ide, élete első cigarettájától, az óriási Lenin-portré készítéséig. Augusztusban kezdett dolgozni és készültek a bányásznapra. Hatalmas betűket kellett vagdosnia és elkészíteni egy két és fél méteres Lenin-portrét. Ez utóbbit az utolsó ecsetvonást követően azonnal belógatták a színpad fölé. Előtte volt az elnöki asztal az elvtársakkal.

– Az ünnepség alatt senki sem értette, miért kuncognak az emberek. Lenin szeme ugyanis kissé kancsal lett. Igen sok bocsánatkérő levelet kellett az ünnepség után megfogalmazni – emlékezett vissza Lévai Ádám.

A Vadkan és a Majom képében című művekről is beszélt. Elmondta: e két mű cáfolja azt a tézist, hogy az emberben ott rejtőzik egy állat. Azt mutatja be, hogy ez fordítva is létezhet, azaz az állatban ott van az ember. A finom ecsetfonásokkal és az erős tollrajzokkal jól elkülönülnek az emberi és állati vonások. Az előző Lawrence Norfolk: Vadkan képében című regényére utal, az utóbbi pedig Darwin elméletére.