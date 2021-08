Bódi Margóék is Tardoson buliztak a jó Laci betyárral (fotók)

Mulatós sztárok adták egymásnak a kilincset a héten Tardoson, ahol tévéfelvételek zajlottak. Az énekeseket a jó Laci betyár és Bunyós Pityu várta.

Nótaszótól volt hangos az elmúlt napokban Tardos központja, ugyanis a hét elejétől itt forgatták az Eszem-iszom, dínom-dánom című műsor felvételeit. A több napon át tartó felvételek során számos mulatós sztár fordult meg az aprócska településen, hogy szórakoztassa a vendégeket, később pedig azokat, akik a tévéképernyők elé ülnek a kedvükért.

A helyszínen láthattuk, hogy a jó Laci betyár és a szombaton Csémen is fellépő Bunyós Pityu voltak a felvételek házigazdái, de mellettük énekelt itt Bódi Guszti és Margó is többek között, ahogy a megyei kötődésű Szega Zoli is például.

A szerdai Sláger TV-forgatásra a Kemma.hu is beleshetett, sőt, interjúkat is készítettünk a helyszínen, ezeket pedig hamarosan el is olvashatják majd hírportálunkon, de elöljáróban annyit elárulunk: a fellépők pillanatok alatt levették a lábukról a vendégeket a Kemencés Fogadóban, így szinte azonnal együtt énekelték a különböző mulatós slágereket a sztárokkal.