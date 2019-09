Kőszegi művészek munkái tekinthetőek meg az esztergomi Tár-Lak Szalonban

Szeptember 25-éig látható a Tár-Lak Szalonban a Kőszegi Művészeti Egyesület vendégszereplésének is mondható csoportos kiállítása.

Esztergom és Kőszeg több tekintetben is hasonló magyar kisvárosok, melyek nagysága történelmi, földrajzi, építészetükben és a képzőművészethez való sok száz éves kapcsolatuk alapján méltatható. A Kőszegi Művészeti Egyesület most megnyílt bemutatkozása örömteli fogadtatásban részesült a Tár-Lak Szalonban, a kiállító négy személy – Varga Bernadett textilművész, Krenner Tóth Katalin képzőművész, Tóth Magdolna szobrász és Tóth Csaba festő – Prokopp Mária művészettörténész méltatását tudhatta magáénak a megnyitó alkalmával.

A professzor asszony többek között így fogalmazott munkásságukról, illetve az esztergomi kiállításon látható műveikről: „Nagyon fontos, hogy amikor egy művész házaspár és gyermekeik mutatkoznak be egy kiállítással, akkor a közönségnek látnia kell, hogy számukra a művészet nemcsak hivatás, hanem maga az egész élet.

Közös bennük a művészeti hitvallás, a közös alkotói szándék és a szombathelyi művészeti főiskolai közeg is. Ez az útmutató szerepet vállaló család munkásságával ráirányítja a figyelmet arra, hogy a művészettel együtt jár a derű, az öröm. Érdemes megfigyelni, akár ezen a kiállításon is, hogy a család két legfiatalabb tagja, testvérek, de két különböző stílust képviselnek.”

Prokopp Mária arra is felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a négy alkotó majd mindegyikénél, de különösen Tóth Csaba festőnél, az elmúlt időszakban igen nagy jelentőséget kapott a fény és a kezek kiemelt ábrázolása. A professzor asszony a kezek kiemelt ábrázolásához hozzátette, hogy annak a reneszánsz képzőművészet megszületése óta erős hagyománya van, amikor is az alkotók rájöttek, hogy milyen különleges erő rejlik a kezekben, a kezek ábrázolásában. Prokopp Mária méltatásában aláhúzta, hogy a Kőszegi Művészeti Egyesület Esztergomban most bemutatkozó négy tagjának alkotásaiban az öröm, az erő, valamint a fény is érezhető, érzékelhető.

– A négy alkotó egyéniség erejének kisugárzása a mai modern művekétől eltérően jobban jelen van – mondta a művészettörténész.

– Textilszőtteseiken, festményeiken, grafikáikon, szobraikon ez a meghatározó, egymással egybecsengő és mégis négyféle egyéni alkotói szándék nyilvánul meg. Varga Bernadett, Krenner Tóth Katalin, Tóth Magdolna és Tóth Csaba egyaránt merít a középkori alkotói, ábrázolói világból, ahol rendkívül fontos a keresztény hit, illetve merítenek ugyancsak a reneszánsz ízlésvilágából is, ahol viszont egy könnyedebb, szellősebb művészi megfogalmazás kel életre kompozícióikon – mondta a tárlaton Prokopp Mária.