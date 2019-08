Könnyűzenei központ létesül Tatán

A Peron Music Alapítvány és tatai önkormányzat együttműködése révén könnyűzenei központ létesül az országban az elsők között.

Jó hír a fiatal zenei tehetségeknek: a tatabányai Peron Music Alapítvány és Tata önkormányzata együttműködésének köszönhetően hamarosan kitárja kapuit az országban elsők között megalapított könnyűzenei központ. Mint megtudtuk, itt minden megtalálható lesz, ami ehhez a műfajhoz kapcsolódik, és mindent meg lehet tanulni, amit a könnyűzenéről tudni lehet.

Pap Tibor, a Peron Tehetségközpont szakmai vezetője képeken mutatta meg nekünk a néhány hét múlva, szeptemberben megnyíló épületszárnyat. Tatán, a Tanoda téren, a volt Piarista Rendházban a tatai önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően tizenhat különböző képzés valósul meg. Ezek nagy része természetesen kapcsolódik a könnyűzenéhez.

Közben pedig folyamatosan épül-szépül a tehetségközpont, amely a rendház földszintjének egyik épületszárnyában kap helyet. A 760 négyzetméteren egy 180 négyzetméteres nagyterem és egyéb kiszolgáló egységek mellett kialakítanak több oktatótermet, sőt, hangstúdiót is.

– Tulajdonképpen úgy fog működni, mint egy kis művelődési iskola. Oktatóközpont, közösségi tér, valamint kulturális központ kombinációja lesz a tehetségközpont – meséli Pap Tibor. – Az épületrészt tartalommal a Peron Music Alapítvány tölti majd meg, ezen dolgozunk már huzamosabb ideje munkatársaimmal. A koncepció alapján a tatai önkormányzattal benyújtott pályázat keretében ingyenes oktatási programokat, és természetesen önköltséges képzéseket is szeretnénk megvalósítani – magyarázta.

Könnyűzenei hangszeres oktatás is indul, emellett különböző kompetenciafejlesztő képzéseket is tartanak zenekaroknak. Az együttesek ugyanis közösségek is egyben, a tagjaiknak meg kell találniuk a harmóniát a zenében és azon kívül is. Jól felszerelt stúdiót is kialakítanak, és különböző kulturális, zenei programokat is szerveznek majd az érdeklődőknek.

A szakmai vezető hozzáteszi: azt szeretnék elérni, hogy a könnyűzenéhez kapcsolódóan mindenkinek a Peron Tehetségközpont jusson az eszébe, legyen szó akár marketingről, akár igényes zenei előadásokról.