Komáromi énekesnőt vesz feleségül a slágergyáros 80 éves magyar dalszerző

Dobos Attila, az Isten véled, édes Piroskám dalszerzője ma ünnepli 80. születésnapját. Hazánk egyik legismertebb zeneszerzője, táncdalénekese szilveszterkor jegyezte el a komáromi Hatvaniné Erzsébetet, vagy ahogy sokan ismerik, R-Zsót. Attila azt tervezte, hogy születésnapja környékén tartják az esküvőt, de úgy döntöttek, hogy megvárják a koronavírus-járvány végét.

Még a Bors számolt be január elején arról, hogy Dobos Attila szilveszter éjjelén kérte meg R-Zsó kezét. Az esküvőnek most, Dobos Attila 80. születésnapját jött volna el az ideje, ám a járvány miatt bizonytalan ideig elnapolták.

– Valóban most szerettük volna megtartani az esküvőt, de a koronavírus-járvány keresztülhúzta a számításainkat. Akkor házasodunk össze, ha Isten is úgy akarja. De akkor nagyon! Ha már nem lesz járvány és a szerelmünk ugyanúgy fog lobogni, mint ma. Meglátjuk, hogy a jóisten mikor engedi ezt meg – fogalmazott Dobos Attila a Kemma.hu-nak.

Erzsike abban is bízik, hogy utána Komáromban, abban a városban is felléphetnek együtt, ahol negyven évig élt.

– A dalaim közül többet még korábban elküldtem a helyi rádiónak, és egyiket sem adták le. Nagyon jólesne, ha most, Attila nyolcvanadik születésnapján legalább egy közös duettel, Dobos Attila-slágerrel pótolnák. Például A Kövek a vízparton vagy a Vitorláshajó című dalokat ajánlanám, amelyek a Hatvaniné Erzsébet Youtube-oldalon is megtalálhatók – részletezte.

– Örülnék, ha egyszer Komáromban, hazai környezetben Attilával közösen felléphetnék. Az országban, illetve magyarlakta területeken többször is énekelhettem, énekelhettünk, de odahaza még nem. Tudom, hogy az idén a járványhelyzet miatt elmarad a Komáromi Napok rendezvénysorozata, de jövőre is nagyon szívesen mennénk – mondta az énekesnő.

Dobos Attila az 1960-as években vált ismertté. Olyan slágerek komponálása fűződik a nevéhez, mint például az Isten véled, édes Piroskám, a Se veled, se nélküled, az Annál az első ügyetlen csóknál, a Kövek a vízparton, a Boldogságtól ordítani tudnék. Dalait mások mellett Mary Zsuzsi, Aradszky László, Zalatnay Sarolta, Harangozó Teri, Koncz Zsuzsa, Koós János és Korda György énekelték, de ő is többször a zongora, illetve a mikrofon mögé ült és előadta szerzeményeit.

Az ünnepelt hallatlan népszerűségnek örvendett, reggelente tucatszámra szedte ki a postaládájából a leveleket, és válaszolt néhány sorban, küldte a dedikált fotókat a szimpatizánsainak. Délelőttönként a fogorvosi rendelőben gyógyított, délutánonként pedig próbált, zenét írt, országszerte fellépett második feleségével, Mary Zsuzsival. A 24 Óra elődjének, a Dolgozók Lapjának 1968-ban úgy nyilatkozott, életéből csak az alvás hiányzik. Abban az időszakban lapunkban működött az Ezt dúdolja mindenki… rovat, és itt szinte minden alkalommal egy-egy Dobos Attila–Szenes Iván-páros alkotta dalt is közöltünk olvasóink kérésére.