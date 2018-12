A volt Nokia-gyárban rendezkedett be az új Terminátor-film stábja a nyáron. A Kemma videót is szerzett az egyik Linda Hamiltonos jelenetről.

Ahogy arról beszámoltunk, Komáromban, a volt Nokia-gyárban is vesznek fel jeleneteket az új Terminátor-filmhez, amelyben nemcsak Arnold Schwarzenegger, hanem a Sarah Connort alakító Linda Hamilton is szerepelni fog. Nos, a forgatás elkezdődött, és videót is készítettek arról.

Olvasónk, Szokoli Péter elmondta: minden nap kint volt a forgatás közelében, így rögzítette a helikopteres jelenetet is, amelyben név szerint szólították a Sarah Connort alakító Hamiltont. Péter több fotót is készített a Komáromba szállított járművekről, amelyek minden bizonnyal felbukkannak majd a filmben is. Ezek alapján úgy tűnik, mexikói, mégpedig El Pasóban játszódó jeleneteket vettek itt fel, de sajnos, mint később kiderült, maga Arnie nem tette tiszteletét a forgatáson.

Az izgalom és az érdeklődés persze ettől fügetlenül nagy volt, ami nem is csoda, hiszen mégiscsak a Terminátorról volt szó.

