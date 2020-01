Új nevet kapott az oroszlányi „beton”, de a lényeg nem változott

Januártól más néven „fut” Oroszlány művelődési központja: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány (KFMKKO).

A névváltozásra most is a hatályos törvényi előírások miatt volt szükség, mivel egyszerre két funkciót lát el az intézmény, a művelődési házét és a könyvtárét. Legutóbb Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár volt, de hívták Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Gárdonyi Géza Városi Könyvtárnak is, ám a helyiek évek óta egyszerűen csak „beton”-ként emlegetik.

A népszerű programok viszont maradtak. Az idén is minden hónap utolsó hétfőjén megrendezik az „Így írnak Ők…” sorozatot. A meghívottak között szerepel Molnár Ágnes, a gyermekkönyvek írója, de fellép Fekete Ildikó, a Népművészet ifjú mestere is, valamint Lenkei Gábor író és Monostori Imre is, a József Attila Megyei Könyvtár egykori vezetője. Sándor Anikó az El Caminóról, Horvay Ferenc csillagász pedig az ufók létezéséről beszél majd.

Érdekesnek ígérkezik Viszló Levente helytörténeti előadása, aki a Vértesi Natúrpark képviseletében lesz jelen, de Piros Ildikó Szabó Magda-estje is sok érdekességet ígér és Számadó Emese, a komáromi Klapka György Múzeum igazgatónője előadása is hallható lesz megyénk régészeti feltárásairól. Lovasi Andrea, oroszlányi származású, Franciaországban élő írónő valamint Csóka Judit meseterapeuta is tiszteletét teszi a programon.

Folytatódik a ház ismeretterjesztő zenei sorozata, a Hangfoglaló. A program megvalósítására – mely a Nemzeti Kulturális Alap támogatását élvezi – tavaly 2 millió forint támogatást nyert az intézmény. A rendezvény nyitányát a Syrius Legacy adja februárban, de megfordul a városban többek között Hangácsi Márton is.