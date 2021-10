Kivégezték az ácsi újságíró parancsnokát, most könyvet írt 1956 dicső 13 napjáról

Nemrégiben jelent meg Szűcs Béla Albert új könyve, amelyet az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából készített. A Petőfi-díjas újságíróval beszélgettünk ácsi otthonában.

Ezt ne hagyja ki! Novák Katalin: jövőre mintegy 3500 milliárdot fordít a kormány a családokra

Szűcs Béla Albert az ’56-os eseményeket Marcaliban és Nagykanizsán élte át, mert ide vezényelték őket rendfenntartásra. Nagykanizsára vezető útjuk során fiatalok, középkorúak ugrottak fel a harckocsikra, és nemzeti színű szalagokat osztottak, hogy a katonák azt tűzhessék ki a csillag helyett. Gurgolya István megígérte az embereknek, katonái mindig a néppel lesznek, és szolgálni fogják őket. Mire Nagykanizsára értek, tudomásukra jutott, hogy az ávósok, vagyis az államvédelmi hatóság emberei már tizenkét békés felvonulót megöltek.

– Eddig harminc kötetem jelent meg, ebből kilenc ’56-ról szól, amelynek eseményeit hosszú évek óta kutatom – mondta Szűcs Béla Albert. Legújabb könyve címe: Marcali-Nagykanizsa – Az 1956-os forradalom és szabadságharc 13 dicső napja. A forradalom kitörésekor katona és harckocsi-parancsnok volt, a kiadványban pedig azt mutatja be, hogyan élték meg bajtársaival ezeket a jelentős napokat. Parancsnokai közül kiemelte Gugolya István őrnagyot, aki ezredparancsnokként szolgálta a hazát, valamint közvetlen parancsnokát, Pálinkás Pallavicini Antal őrnagyot. Őt 1957-ben kivégezték, amiért Mindszenty József bíborost Budapestre kísérte.

A könyvben a szerző saját, a szabadságharc idején írt feljegyzései is szerepelnek, valamint korabeli újságokat is gyűjtött. Az olvasó emellett a budapesti eseményekről is sokat megtudhat, és sok régi fénykép is került a kötetbe. Sokat jelent számára a szabadságharc, hiszen katonacsalád sarja, édesapja Horthy Miklós hadseregében is szolgált, 1949-ben azonban megvádolták és börtönbe zárták. Szűcs Béla Albert családja sokat szenvedett, Fonyódon három üzletük is volt, amelyeket államosítottak, Szőnyben kuláksors várta őket. Felesége, Walóczky Erzsébet szintén rengeteg nehézségén ment keresztül, mert a komáromi Horváth László csoportjában tevékenykedett a szabadságharc idején. Ezért el is ítélték az asszonyt, munkát is nehezen talált. Az író nejével már 63 esztendeje él házasságban, nagy szeretetben.