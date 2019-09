Kilencedjére tartja meg saját fesztiválját Esztergom belvárosa

Kilencedik alkalommal nyitották meg Esztergom belvárosa fölé magasodó városrészben a Szenttamási Napokat szeptember 20-án.

A kétnapos összművészeti fesztivál nyitóeseménye a Szent Tamás-hegy lábánál lévő Művészetek terén volt, ahol Petőcz Lajos festő, grafikus hagyatéki kiállítása várta a közönséget. A rendezők idén a korábban megszokott koncertek, vendéglátás, kiállítás és idegenvezetés mellett egy új elemet is beemeltek a fesztivál kínálatába, mégpedig egy úgynevezett „Zöldülő fesztivál” karaktert, melynek részeként a vendégek re-poharak megvásárlásával és visszaváltásával csökkenthetik a műanyag felhasználást, illetve az ingyenes csikkgyűjtő zsebtartók használatával kevésbé marad szemetes a patinás esztergomi helyszín.

A Szenttamási Napok a Szent Tamás Barátainak Egyesülete összefogása és az esztergomi önkormányzat támogatása révén szerveződik évről-évre. A pénteki programok között ott volt a helyi The Vernal, a Sonia és a Blues & Roll, valamint Berec Péter harmonikakoncertje, míg a szombat reggelt testébresztő jóga és kiállításmegnyitó nyitotta. Szombat este a Krammer Big Band és a Blues From Hell koncertje, valamint Kónya Levente szórakoztatja majd a nagyérdeműt, de ezek mellett is számos program várta és várja az érdeklődőket az Esztergom legszebb panorámáját kínáló Szent Tamás-hegy tetején.