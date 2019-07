A komáromi KicsiÓriás nem csak a gyerekekkel szeretteti meg a verseket

Legutóbb a Csobbanó fesztiválon lépett színpadra az újonnan alakult komáromi együttes, a KicsiÓriás, amely mosolyt varázsolt a gyerekek arcára.

Az együttes a 2018-ban alakult a Dori’s Day nevű formáció továbbgondolása. Középiskolások és negyvenen túli szülők muzsikálnak együtt, jó példájuk üzenettel is bír, az együtt zenélés örömében közösen osztoznak az eltérő generációk. Mindez betudható a zene jótékony hatásának, így ebből nemcsak a zenekar tagjai, de fellépéseik alkalmával közönségük is profitál.

– Névválasztásunk hűen tükrözi, amit az embercsemetékről gondolunk: kicsi termetű, de óriás lelket, óriás tiszta tudást és hatalmas szívet cipelő teremtmények, akik – bár kicsik – mégis igazán nagy dolgokra képesek – mondta Hajnal Dóra, az együttes énekese.

Az első fellépésük áprilisban, a költészet napján volt, az óvodások hangos tapsa a folytatásra ösztönözte a csapatot.

A KicsiÓriás együttes tagjai:

Hajnal Dóra (ének), Radics Gábor (basszusgitár), Homoki László (ütős), Nagy Tamás (gitár), Nagy T. Dávid (gitár) és Joó Bence (dob).

– Ekkor döbbentünk rá, több is lehet ebben a formációban, és megkezdtük a saját szerzemények készítését – tette hozzá Hajnal Dóra.

Az elmúlt időszakban többször találkoztak a próbateremben, amelynek egy családi ház adott otthont, és összeállították a következő repertoár dalait. Az újonnan alakult komáromi együttes kérésre megkapta a néhai Utassy József, Kossuth-díjas költő feleségétől az engedélyt arra is, hogy gyermekverseit megzenésítsék, amely nagyban meghatározza majd a következő összeállításukat, amelyben legalább egy tucatnyi saját szám is szerepel majd. Egy év alatt a zenekar összetartó társasággá érett, amelyben régóta tartó barátságok is mozgatják a szálakat.

– Legutóbb a Csobbanó fesztiválon léptünk színpadra. Jó érzés volt otthon, saját városunkban, ismerős arcoknak zenélni – emelte ki Hajnal Dóra, aki elmondta azt is: szeretnének minél több helyen bemutatkozni, és örömet szerezni a gyermekhallgatóságnak – szeptemberben a bábolnai Kukoricafesztiválon, valamint Dunaalmáson és Komáromban is fellépnek.