A kenderkések megmutatták a magyar néptánc kortalan szépségét (óriási fotógaléria)

A kenderkések a keddi évzáró vizsgaelőadás után már a júniusi Sokadalomra készülnek.

Kedden tartotta vizsgaelőadását a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola. Immár hagyomány, hogy az érdeklődők nemcsak a délutáni fő bemutatót, hanem a nyilvános főpróbát is megnézhetik, miközben a népművészeti műhely már gőzerővel készül a jubileumi, 20. Tatai Sokadalomra, mint házigazda.

Az idei vizsgaelőadás a Kárpát-medence kultúrkincsei mellett azt is megmutatta, hogy a különböző tájegységek táncait a különböző életkorúak egyaránt táncolhatták, a maguk habitusának, életszakaszának megfelelően. Így például somogyi táncokat a Vaszary és a Jázmin aprótalpúitól, valamint a már nagykamasz Berzenyétől és a hozzájuk csatlakozó Tata Táncegyüttes tagjaitól is láthattunk. Ugyanígy rávilágított az életkorokon, korszakokon átívelő mozdulatok „örök”-ségére, hogy a modern táncosok és a néptáncosok is bemutattak botos gyakorlatot, illetve táncot.

A Kőkúti iskola harmadikosai blokkflőtén játszották el az Ördög útját, de moldvai, gyi­mesi táncokat az idősebbektől is láthattunk, ahogy rábaközi vagy épp magyarbődi táncokat is a Magyary Zoltán Művelődési Központ színpadán. Mindemellett beszámolt a különböző díjakról, elismerésekről is Kun Katalin igazgató.

A közelmúltban például a székesfehérvári Húzd keresztül – Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Fesztiválján kiemelt arany minősítést kapott a Kenderke Fonóka csoportja Jocha-Kánya Réka és Jakab András koreográfiájával, míg a jázminosok a Forgórózsa Regionális Néptánc Fesztiválján ezüst minősítést nyertek, hogy csak a közelmúltból idézzünk fel két szép eredményt.