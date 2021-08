Igazi sztárparádét hozott Esztergomba az MCC Feszt (Fotók)

Hagyományteremtő jelleggel tartotta meg grandiózus fesztiválját az idén 25 éves Mathias Corvinus Collegium Esztergomban a hétvégén. A háromnapos esemény több nagyobb csapásirány mentén várta a közönséget: az MCC és társintézményei bemutatkozása, közéleti diskurzusok neves szereplőkkel, könnyűzene hazai sztárfellépőkkel és sportpanoráma az olimpia jegyében nagyobb témacsoportokkal.

Ezt ne hagyja ki! Jelenleg is aktívak a korábban antiszemita kijelentéseket tevő, baloldali politikusok

És bár az első, augusztus 5-ei napon az idei év talán legnagyobb felhőszakadása volt Esztergomban, az MCC Feszt egy minden eddiginél grandiózusabb rendezvényként jelent meg a sokat látott királyvárosban. A „Hangot adunk a tehetségnek!” mottójú fesztivált az egyetem kuratóriumi elnöke, Orbán Balázs mellett Völner Pál országgyűlési képviselő és Hernádi Ádám polgármester is köszöntötte.

A vezetők az augusztus 5-ei, 6-ai és 7-ei programokra való invitálás mellett arra helyezték beszédeikben a hangsúlyt, hogy a fesztiválon a számos előadó és együttes fellépése mellett a tehetséges magyar fiatalok véleménye, világképe is nagyban megjelenik majd. Az események nyolc különböző helyszínen – a főtéri Mol Nagyszínpadon, az Olimpia Színpadon és a Kapcsolatok Házában, a vízivárosi Katona Színpadon, a Strand Lounge-ban, az Edu Sétányon és Mindszenty Színpadon, továbbá a Prímás-szigeten felállított Party Arénában. zajlottak, a különböző tematikájú színpadok a Királyváros és a Víziváros negyedekben kaptak helyet.

A közéleti témájú előadások közül természetesen az amerikai sztárriporter, a Fox News csatornán saját műsorral rendelkező Tucker Carlson fellépését várták és hallgatták a legtöbben, ami egyrészt köszönhető volt annak is, hogy Carlson a fesztivált megelőző napokban Orbán Viktorral készített interjút, ami nagy visszhangot keltett a hazai és nemzetközi sajtóban egyaránt. A „magyar Bayer Zsolt”-ként is emlegetett Tucker Carlson igazi sztárként viselkedett és úgy is fogadták Esztergomban, ahol Orbán Balázs és kollégáik kíséretében ment fel augusztus 7-én a Mol Nagyszínpadra, hogy ott megörvendeztesse az egyetem hallgatóiból és az erre az alkalomra ide érkezett amerikaiakból álló közönséget.

A három nap alatt közéleti témában többek között láthatta-hallhatta a közönség: Gulyás Gergelyt, Schiffer Andrást, Szentkirályi Alexandrát, Győrfi Pált, Kálomista Gábort, Oszkó Pétert és Rod Drehert is. A hazai és világrangversenyekről ismert sportolók közül is ugyancsak többen jelen voltak a színpadokon, így mások mellett Storcz Botond, Berki Krisztián, Csisztus Zsuzsanna, Mezei Dániel, Mocsai Lajos, Kemény Dénes, Szász Kitti és Kalmár Zsolt beszélt pályafutásáról, a magyar sportvilágról az érdeklődőknek. Az MCC bemutatkozása az Edu sétányon volt, ahol több tucat sátorban felállított standnál várták az érdeklődőket.

A fesztivál két zenei színpada, valamint szórakozást, tájékoztatást kínáló kisebb helyszín is itt, a vízivárosi negyedben kapott helyett. Az idén 25 éves egyetemen folyó munkáról és partnereiről többek között a Vezetőfejlesztő Innovációs Kutatóintézet, a Karrierközpont, a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program, a Fúzió Hallgatói Közösség, a Prokon Politikatudományi Szakkollégium, a Rubicon Intézet, a Rákóczi Szövetség, a Migrációkutató Intézet, a Klímapolitika Intézet, az Igazságügyi Minisztérium Európai Ügyekért Felelős Államtitkárság és a Női Közéleti Vezetőképző sátránál lehetett sok mindent megtudni.