Díjazott táncosokkal köszöntik a Sokadalmat

Új kezdeményezéssel, Mester-Palánta Népzenei Kurzussal hangolódik Tata a jubileumi, huszadik Sokadalomra, amelyek nyitónapján táncszínházi előadást is láthat a közönség.

Június harmadik hétvégéjén ismét az Angolkert ad otthont a közép-dunántúli régió legnagyobb népművészeti fesztiváljának, a Tatai Sokadalomnak, amelyre, mint megtudtuk, az idei esztendőben is ingyenes a belépés. Most azonban már két nappal korábban népzene tölti majd be a vizek városát, ugyanis június 12-én kezdődik a Kenderke műhely által szervezett fesztiválhoz kapcsolódó Mester-Palánta Népzenei Kurzus. A népművészeti fesztiválon egyébként Herczku Ági és a Banda is fellép egyébként a kenderkések meghívására, akik épp a minap tartották hagyományos vizsgaelőadásukat a Magyary Zoltán Művelődési Központban.

Mint megtudtuk, díjazott táncosokkal mutatja be a Fitos Dezső Társulat legújabb táncelőadását, A Falut a Sokadalom pénteki nyitónapján, 20:30-tól. A táncprodukció a 2013-ban Washingtonban bemutatott, nagy sikerű Magyar Falu, valamint a Falusi Színek folytatása. A műsorban közreműködik a Fölszállott a páva különdíjasa, a Szentendre Táncegyüttes.

Színlap: A Falu

Koreográfus: Fitos Dezső, Kocsis Enikő

Kísér: Bazseva zenekar

Gyökereink a mélybe nyúlnak. A falu zárt, hagyományőrző közössége szövetkezett a természettel, melyhez elszakíthatatlan kötelékek láncolták hozzá.

Itt ideje volt az éneknek, a táncnak, a születésnek és a meghalásnak… Óriás gyermekek apáik, nagyapáik válláról szemlélték a világot, mi is ezt a régről jövő tudást szeretnénk közvetíteni az ő segítségükkel…táncban, muzsikában megmutatva az újonnan elkészült műsorunkban.

Fitos Dezső (Harangozó-díjas, Europass-díjas, Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús Szólista) és felesége, Kocsis Enikő (Harangozó-díjas, Europass-díjas Örökös Aranygyöngyös Szólista) művészeti vezetőként, koreográfusként irányítja a hagyományaikhoz, táncaikhoz hű társulatot.

Hisznek a néptánc kortárs művészeti megmutatkozásában, és hogy erejével , természetességével megszólítja a ma emberét, alkalmas az érzelmek legszélesebb skáláját megmutatni, színházat varázsolni.

– Szerencsések vagyunk, hogy egy olyan sajátos és rendkívül gazdag kultúrát tudhatunk magunkénak, ami kifogyhatatlan és állandó inspirációul szolgál – vallják ars poeticájukban.

A fesztivál pénteki napján az Elődeink emlékére programban a Muzsikás Együttes mellett a Kenderke és Pötörke művészeti csoportjai (a Berzenye és a Tata Táncegyüttes, valamint a Pötörke és Cifra) is fellépnek. Június 15-én, szombaton az Örökség Gyermek Néptánctalálkozón képviselteti magát a tatabányai Forgórózsa Népművészeti Központ, valamint fellépnek a várpalotai „Bakony Virágai” Szólótáncverseny díjazottjai, a Márton Napi Szólótáncverseny Cifrabojtár díjas szólistái, Erdélyből a Szovátai Sírülők Ifjúsági Néptáncegyüttes, a Veszprém megyei Homokbödöge gyermek néptánccsoportja, a Kenderke-Fonóka. A találkozó vendége lesz Gellén Péter, Aranysarkantyús táncos, aki az előző napi, pénteki táncházban táncházvezetőként is közreműködik.

A vasárnapi öregtáncos találkozóra a Dunántúl több pontjáról érkeznek fellépők: a győrújbaráti Csobolyó Csapodárok, a Tatabányai Bányász Öregtáncos Együttes, a Vértesszőlősi Aszúszemek, a székesfehérvári Alba Regia Táncegyüttes, a mosonszentmiklósi Döglött Rábca, a gencsapáti hagyományőrzők és a Tatai Szarkalábak ropják majd a színpadon.

A vasárnap kora esti tűzugrást a Tehetségnagykövet-díjas felvidéki Écsi Gyöngyivel és zoboraljai hagyományőrzőkkel szervezik meg.