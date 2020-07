Idősek és fiatalok együtt énekelték a Beatles nagy slágereit az Agorában

A The Bits zenekar remek hangulatú koncertje zárta az Agora Zenei Esték programját, melyen idősek és fiatalok közösen énekelték a Beatles nagy slágereit.

Beatles. A zenekar, mely a ’60-as években beírta magát a történelembe. The Bits. A magyar banda, amely az Agora Zenei Esték sorozatának zárását tette felejthetetlenné a halhatatlan formáció legsikeresebb dalaival. A város legnagyobb közművelődési intézményének aulájában a kortalan közönség együtt énekelte a négy ifjú magyar zenésszel a She loves you, Yesterday, Let it be vagy a Hey Jude című örökzöld és örök érvényű slágereket.

A kiszámíthatatlan időjárás miatt ezúttal is az Agora aulájában szervezték meg a koncertet. Már a beállás alatt is folyamatosan érkeztek a zenekedvelők. Derecskei Zsolt, az együttes vezetője elmondta: nagyon várták már a találkozást a közönséggel. Ez az első nyári koncertjük. A beállásnál ezért érezték is, hogy kicsit berozsdásodott a zenekar a hosszú kényszerpihenő alatt. Hozzátette: március 7-én volt az utolsó fellépésük, ez zárta a tavaszi klubszezont, majd otthoni karanténvideók segítségével tartották a kapcsolatot egymással.

Májusban volt az első közös zenekari próbájuk. Reménykednek abban, hogy az őszi klubkoncerteket már meg tudják tartani. Az aulába közben folyamatosan érkeztek a zenekedvelők. Fatuska Máté, az Agora munkatársa a felvezetőben a zenekarról elmondta: a fiatal magyar zenészek rendszeresen vesznek részt a Beatles- találkozókon, -fesztiválokon. A The Bits az angol beatzenekar legsikeresebb dalaiból állított össze válogatást. A koncert fantasztikus hangulatban telt. A kiváló előadók megénekeltették a közönséget, akik közül néhányan a végén még táncra is perdültek.