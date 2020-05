Huszonöt éve ropják a bábolnai Cseperedők néptáncosai

A napokban rendezték volna a bábolnai Cseperedők Néptánccsoport gálaműsorát, amelyen jubileumot is ünnepeltek volna.

A tánccsoport fennállásuk huszonötödik évfordulójára készült hosszú hónapokon át – mondta el Török Sándor, az egyesület egyik vezetője. A már nem aktív táncosaik is ősztől kezdve havonta egyszer visszajártak a próbákra. Bors Erika, a csoport másik vezetője elárulta, régebbről „előszedett”, majd felújított és teljesen új koreográfiák is készültek. A gálát mindig április 27-éhez közeli dátumra szervezik, ami a táncművészet világnapja.

Gálaműsor

A bábolnai Cseperedők Néptánccsoport 1995-ben alakult, majd az akkori bábolnai zeneiskola keretein belül működött. 2007-ben megalapították a Cseperedők Néptánc Közhasznú Egyesületet. Éves szinten harminc–negyven alkalommal lépnek színpadra Bábolnán, a környező településeken, valamint távolabbi és külföldi rendezvényeken és fesztiválokon. Céljuk a magyar népi hagyományok, táncok, zenék, énekek, mesterségek ápolása, megőrzése. Egyik legnagyobb rendezvényük az eddig minden év április végén megrendezett gálaműsoruk.

A járvány miatt az április végére tervezett gála elmarad, de nem adták fel teljesen az eseményt. Mindenképpen megrendezik a jubileumi műsort. Az első tervek szerint júniusban pótolták volna, ám erre már nem látnak sok esélyt. Jelenleg táncosaikkal a Facebookon keresztül tartják a kapcsolatot. A próbákat úgy tűnik, augusztus végén tudják majd elkezdeni. Szeretnék bemutatni a Cseperedők huszonöt évét a mintegy két órás műsorban és meglepetéssel is készülnek a közönségüknek.

Török Sándor arról is beszélt, csoportjuk különlegessége, hogy a korábbi csoportok táncosaiból tanárként veszik ki részüket az egyesület munkájában, tanítják a mostani kisebbeket és nagyobbakat. Inkább a szervezésből, a táncosok ruháinak beszerzéséből veszik ki részüket, a próbákon pedig átadták a terepet a fiataloknak.

2018-ban a Cseperedőket megyei Príma-díjra is jelölték. Nagy izgalommal vettek részt a gálán, ahol néptáncosaik ugyancsak felléptek. Két különdíjban is részesültek: emléklapot arany medállal, valamint pénzjutalmat is kaptak.