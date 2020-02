Radnóti 75 címmel szervezett programot kedden a TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

Radnóti Miklós halálának 75. évfordulójához kapcsolódóan a költő versei hangoztak el az intézmény aulájában kialakított kávéházi sarokban. Előre szerkesztett módon követték egymást a költemények. Orbánné Hancz Ágnes, az intézmény közismereti munkaközösségének vezetője elmondta: tavaly indították el ezt az irodalmi programot az Ady 100 című projekttel. Akkor 100, az idén 75 vers hangzott el.

Orbánné Hancz Ágnes hozzátette: a diákok választhattak verseket, ezért elkezdték bújni a költő köteteit. Az idegennyelvszakos pedagógusok is készültek, így angol, német, spanyol, orosz és francia nyelvű fordításokban is elhangzott egy-egy mű. Az iskola egyik pedagógusa, Radis Edit és lánya pedig görög fordítással is próbálkozott.

Görögül hangzott el például a Két karodban című költemény, a Bájolót pedig angolul szavalták. Az iskola Facebook-oldalán egyébként bárki élőben követhette a nem mindennapi versfolyamot.

A programon közéleti személyiségek, intézmények vezetői is felolvasták egy-egy kedvenc versüket, majd egymást követték a diákok a pódiumon. Az eseményhez kapcsolódott egy kiállítás is Nem tudhatom címmel. Az intézmény diákjai illusztrációt készítettek a vershez. A kiállítás két hétig látható az iskolában.