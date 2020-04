Házhoz hozza a kultúrát és a történelmet a komáromi Klapka György Múzeum

Bár látogatókat nem fogad a Komáromi Klapka György Múzeum, az élet nem állt meg az intézményben. Számadó Emesét, a múzeum igazgatóját kérdeztük arról, mivel töltik napjaikat az átmeneti időszakban.

– Úgy döntöttünk, ha a látogatók nem jöhetnek hozzánk, akkor mi megyünk a látogatókhoz – mondta a Kemma.hu-nak Számadó Emese. – A Facebook­on naponta osztunk meg főként Komárommal kapcsolatos írásokat, érdekes személyekről, várostörténetről, a gyűjteményünkben lévő műtárgyakról.

Minden kollégájuk részt vesz az anyagok készítésében, majd Emese szerkeszti meg és teszi közzé a közösségi oldalon.

Az első írás, amelyet Pokornyi Gábor készített, egy évforduló kapcsán született, hiszen Komárom 275 esztendeje kapta meg a szabad királyi városi rangot. Számadó Emese járványtörténelemről tett közzé egy cikket. Az 1831-es kolerát dolgozta fel. A kolera idején a komáromi születésű Arányi Lajos György jogász nagy bátorságot tanúsított a betegek ápolásában, a jogi pályát az orvosira cserélte fel. Így lett belőle a magyar kórbonctan megalapítója és híres mumifikátor.

Komárom 1849-es osztrák bombázásáról is írtak, valamint egy kivételes, a múzeumban található leletet is bemutattak. A Kr. e. 43-ban született római költő, Ovidius, egyetlen ókorból ismert ábrázolása ugyanis itt található. A művész képmása egy tetőfedő téglán maradt fenn. Erről a világraszóló jelentőségű leletről még mindig kevesen tudnak hazánkban, pedig Borhy László régész, az ELTE rektora, a brigetioi ásatások vezetője már Kínában, Sanghajban is tartott róla előadást.

Az 580 éve Komáromban született V. László királyról sem feledkeztek meg, valamint Mikovinyi Sámuel mérnökről sem. Utóbbi nevéhez köthető a szőnyi mocsarak lecsapolása, amelynek köszönhetően több lett a mezőgazdasági művelés alá vonható terület. Emellett a római kori emlékeket is leírta, a légiótábor körvonalát és a Tatáról Brigetióba vezető vízvezetéket is.

A múzeum munkatársai közül mindenki a számára legérdekesebb témák közül válogathat. Ölveczky Balázs a tengerészeti gyűjteményből válogat, Horváth Krisztina, aki biológia és földrajz szakos tanár, érdekes bogarakról ír ismertetőt. Rabi Lenke, a könyvtár nyugalmazott igazgatója, aki helyismereti könyvtáros is egyben, szintén csatlakozott a munkához.

Április 6-án vette volna kezdetét a Klapka 200 emlékév, a honvédtábornok születésének évfordulója alkalmából. Katalógust terveztek kiadni ennek kapcsán, de a levéltárakból még hiányzik pár forrás. Több levéltárból szkennelve küldtek anyagokat. Kiállítást is szerettek volna, de ezt lehetséges, hogy 2022-re halasztják, amikor Klapka halálának évfordulója következik. A Klapka 200 nyitórendezvényén Simon Judit életrajzi filmjét is levetítették volna Klapkáról. A rendező megtalálta Klapka leszármazottjait is, akivel Emese is felvette a kapcsolatot. A honvédtábornok ükunokája is szeretett volna eljönni gyermekeivel a rendezvényre, de erre most nincs lehetőség. Ennek ellenére új információkkal, képekkel gazdagodtak segítségükkel.

Ugyan nem kötődik évfordulóhoz, de Emese elhatározta, hogy Czibor-emlékszobát felújítják és katalógust is készítenek. Ebben segítségére van Turi Zsolt, aki sokadik alkalommal dolgozik együtt Emesével. A készülő kötet mintegy nyolcvan százalékban készen van, pár levéltári forrás hiányzik hozzá, amelyeknek személyesen kell majd utánanézniük, erre pedig csak a járvány után lesz lehetőség. Emese jelenleg is ezt a katalógust szerkeszti, továbbá Czibor Zoltán barcelonai családtagjaival is felvette a kapcsolatot.

– Szeretnénk megmutatni, hogy itt vagyunk, dolgozunk – zárta gondolatait Számadó Emese. – Célunk, hogy minél szélesebb körben megmutassuk a komáromiaknak kutatásaink eredményeit.