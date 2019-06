Hazai pályán a hazai kedvencek a Vízzenén: saját színpadot kaptak a helyiek

A Víz, Zene, Virág számos tatai, környékbeli csapatot hívott meg a június 28-30. közötti fesztiválra.

Vasárnap éjfélig van idő kedvezményes elővételi jegyet venni a 26. Víz, Zene, Virágra, amely nem csupán a családok és barátok, hanem Tata és térsége fesztiválja is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy számos helyi csoportot, együttest hívtak meg, többek között a 24 Óra Hazai pálya színpadra június 28–30. között.

Névadóként örömmel üdvözöljük majd például az Aviont, a Wireless Heartot, a Ska Heccet pénteken, míg szombaton koncertet ad a református gimnázium big bandje, Pap Nóra, Király Máté és Szabó Dávid, az Egyéb Veszély, az Amber Jack és a Légió. Vasárnap ezen a színpadon lép fel a Blues Company is. Mellettük pedig június utolsó hétvégéjén jönnek még az Aréna zumbásai, a Total Dance, a Hajnaltánc, a Dancing Feet, az Elite Dance, a Bányász Mazsorett, a Jump és a Sugardaddiz is.

A református gimi big bandje a Sokadalomban

Más színpadon is lesz helyi érdekeltség egyébként. A Kemma.hu Area 51 színpadon például DJ Makszim is pörgeti majd a zenéket, míg az Otto Fuchs Nagyszínpadra érkezik pénteken a Relics, vasárnap pedig a kétszeres eurovíziós Pápai Joci, valamint a Magyarock Musical Band Mészáros Árpád Zsolttal. A Grundfos Várszínpadon pénteken a Spirit of Eden, vasárnap a Helló Pisti lép fel. A

Borudvarban pénteken DJ Hubik és DJ Bóli, szombaton Lovas Retro Diszkó lesz, míg vasárnap a Gerecse Party Zenekar búcsúzik a fesztiváltól.

Először lép majd fel a Vízzenén az előző év egyik legnagyobb sztárja, a tatabányai kötődésű Follow the Flow, mégpedig szombaton a Bridgestone Arénában. A szintén tatai Primavera vasárnap a a Szipi Pódiumon lép fel, csakúgy, mint a komáromi Zsebsün együttes. Érdemes lesz felkeresni egyébként a 24 Óra standját is, itt ugyanis nyereményjáték is várja majd a fesztiválozókat a hétvégén, míg az Öreg-tó felett Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnok bemutatóját is megcsodálhatjuk.

Mellettük itt lesz a hazai zenei világ színe-java: jön a Halott Pénz, a Punnany Massif, az Edda, a Lord, Horváth Charlie, DJ Dominique, a Paddy and the Rats, Keresztes Ildikó, a Benkó Dixieland Band, hogy csak néhányat említsünk a neves és népszerű fellépőkből. Részletes program és jegyvásárlás: vizzenevirag.hu.