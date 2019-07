Az 50 éves P. Mobillal három napon át dübörög a rock Esztergomban

Háromnapos rockfesztivál veszi kezdetét az esztergomi Rugby Club Hotelnél. Többek között az idén 50 éves P. Mobil is fellép.

Aranylakodalom című lemezzel és turnéjával ünnepli a P. Mobil fennállásának 50. évfordulóját. A zenekar egy másik születésnapot is tart ez évben, Schuster Lóránt, az együttes alapító menedzsere, speciális frontembere májusban volt 70 éves. A banda a július 18-án Esztergomban nyíló Sportalshow rockfesztivál legnagyobb húzóneve, de mellettük olyanok nevek lépnek még fel, mint az Ismerős Arcok, az Auróra, az esztergomi Watch My Dying, az Esztergomból elszármazott Geletey Süni berlini zenekara, a No Exit, az Alvin és a Mókusok vagy a szintén esztergomi Tűzkerék xT.

Schuster 70, P. Mobil 50

Az idei Sportalshow kétségkívül a legerősebb napjának a szombati finálé ígérkezik, amikor a bevezetőben említett P. Mobil lesz a fő attrakció. A hard rock műfaj 1969-ben alapított zenekarának több kislemez után 1981-ben jelent meg első nagylemeze, a Mobilizmo, mely rögtön óriási siker lett, s ezt követte a Heavy Medal, a Honfoglalás és az Ez az élet Babolcsai néni, valamint több, mint tizenöt kiadvány. Legutóbbi Aranylakodalom című albumukkal közel 30 állomásos országos turnén idézi fel 3 évtized legnagyobb rock himnuszait. A zenekar motorjának számító Schuster Lóránt idén ünnepli 70.

születésnapját.

Mivel több szlovákiai, egy francia és egy német zenekar is fellép az idei rockfesztiválon, elmondható, hogy a rendezvény nemzetközi. Ugyanakkor a fesztivál szervezői, a Sportalsó rock klub stábja, zömében a hazai rock színterének legmarkánsabb képviselőire építik idén is programjukat. Az elmúlt évek hagyománya volt, hogy a három nap, a rock három alapműfaját jeleníti meg, az idei évben ez már inkább szintetizáló módon valósul meg.

Az is 2019-es sajátosság, hogy a fesztiválon immár két színpad működik, a VHK 2016-ban elhunyt gitárosa, Németh László „Fritz” előtti tisztelgésként, a róla elnevezett nagyszínpad, illetve az idén 70 éves hard rock ős-apa Schuster Lórántról elnevezett kisszínpad elé várják a csápolókat. Az első napon, mely 18 órakor indul, a Dirty Dawn nyitja a fesztivált, majd őket követi az Omega Diatribe, a Magma Rise, a Don Gatto, a Watch My Dying és a Beerzebub.

Július 19-én, pénteken 17 órától a nagyszínpadon a TooFar muzsikál, után pedig a Mátyás Attila Band, az Alvin és a Mókusok és a Fish! ad koncertet. E napon a kisszínpadon elsőként, a francia Low Relief kezdi, majd a sorrend a Wackor, Lightchaser, Bud Spencer – Terence Hill Emlékzenekar lesz. 20-án, szombaton a Németh László „Fritz” színpadon 17:30-kor a német No Exit nyit, őket követi az Ismerős Arcok és a P. Mobil. A Schuster Lóránt színpadon szombaton már 1 órától indulnak a fellépések, Kerecsen, Autoharps, Ördög, Tűzkerék xT, Auróra a sorrend.

A Sportalshow idei programjai között szerepel az utolsó napon 13 órától tartandó „Rock véradás” és a 17 órától kezdődő P.Mobilosok Országos Találkozója is. A rendezvény idén nem biztosít sátrazási lehetőséget, a több napra érkezők számára az esztergomi szálláshelyek állnak rendelkezésre.

Borítóképünkön a P. Mobil együttes 1985-ös esztergomi koncertje. Forrás: Fortepan