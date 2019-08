Gregor Bernadett: Életem legfőbb szerepe az anyaság

Gregor Bernadett az oroszlányi falunap sztárfellépőjeként mesélt nekünk arról, hogy milyen szerepek várnak rá az elkövetkezendő hónapokban. A Jászai-díjas színésznő elárulta azt is, hogy milyen kapocs fűzi egy sztrájkoló gólyához.

– Kitüntették a színészek – talán – egyik legfontosabb elismerésének számító Jászai Mari-díjjal. Ön is így éli meg?

– A Jászai Mari-díj egy nagyon fontos elismerés a szakma részéről. Persze állami kitüntetés ide vagy oda, az ember akkor is szeretetből teszi és örömmel végzi a dolgát, viszont nagyon jól tud esni egy ilyen visszajelzés. Nagyon keményen megküzdöttem a sikerért a főiskolán, majd a kö­vetkező huszonöt évben, mert nem akartam azt, hogy a közönség Gregor József lányát lássa bennem. Amikor átvettem a díjat, eszembe jutott, hogy annyira jó lenne, ha apu most itt lenne velem. Mindent elértem, amit szerettem volna és ha most, ebben a pillanatban véget érne a karrierem, boldog és elégedett lennék.

– Első fellépés?

– Nem biztos, hogy az első, de azok közül az egyik legkedvesebb a La mancha lovagjában Aldonza szerepe, amelyet 11 éven keresztül játszottam a Pesti Magyar Színházban. Ugyancsak a főszerepet alakíthattam Csiszár Imre rendezésében, Mishima Jukio Sade márkiné című darabjában – nehéz munka volt, de óriási élmény. Sok jó dolog történt velem, miközben gyakorlatban mélyülhettem el a szakmában. Amit a kispadról, elméletben nem lehet megtenni. A drámai szerepek nagyon közel állnak hozzám, talán a pályám első 15 évében csak ilyen jellegű szerepeket kaptam. Aztán egyszercsak jöttek a vígjátékok…

Életpályája

Szegeden született 1972-ben, édesapja Gregor József operaénekes. 1995-ben szerezte meg diplomáját a Színház- és Filmművészeti Főiskolán (Horvai István és Kapás Dezső tanítványa volt), 4 évig játszott a Nemzeti Színházban, 12 évig volt a Pesti Magyar Színház tagja, 2012-ben szerződött az Új Színházhoz.

– Ezek szerint sokoldalú…

– Rengeteg fellépésem van, és olyan szerepeket kapok, amelyekben kiteljesedhetek. A sors és a rendezők elhalmoznak az igazán csodás női szerepekkel. Ugyanúgy tudok élvezni egy apróbb szerepet, a csábító végzet asszonyát alakítva, mondjuk a Nem élhetek muzsikaszó című Móricz darabban, mint a hideg és számító császárnő főszerepét a Bizánc című drámában. És közben élvezem az anyaságot, életem legfőbb szerepét.

– Apropó gyermekek! Szívesen látná őket a színpadon?

– Egy fontos tanácsom van számukra: azt csinálják, amit szeretnek. Abban az esetben, ha örömüket lelik benne, van hozzá tehetségük, miért is ne. A nagyobbik fiam hangmérnök, nem mondanám, hogy érez bármiféle affinitást a színészi pálya iránt, a kisebbik pedig még csak 13 éves. Bármi lehet belőle.

– Hogyan kezdődött Gregor Bernadett pályája?

– Valahogy az élet úgy hozta, hogy nem is volt más választásom. Apukám révén színházban nőttem fel és nagyon-nagyon tetszett amit ott és akkor láttam. Akkor még nem tudtam, hogy ez mennyi munkával, erőfeszítéssel, stresszel és sok-sok lemondással jár. Azt hiszem, hogy a színháznál jobban semmi sem érdekelt. És ez így van a mai napig. Persze mára a gyermekeim az elsők.

– Mi várható a nagy hajrában?

– Hétfőn láttam neki életem első rendezői feladatának. Egy utazó társulattal dolgozom együtt egy vígjátékon, amelynek címe Sztrájkol a gólya. Augusztus 31-én árható a bemutató, tehát elég feszített lesz a tempó. Reggeltől estig tartó próbákkal. Aztán a hónap végétől évadnyitó próbám lesz az Újszínházban, Herceg Ferenc Kék róka című darabjában.

– Milyen szerkesztői szemmel nézni egy darabot?

– Élvezem a próbatételt. A helytállásom saját magam számára is felér egy kihívással, amiben nagy segítségemre vannak a színészek és a könnyed alapanyag. Sokat jelent, hogy saját bőrömön is megtapasztaltam, hogy kell rendezőként bánni egy színésszel. Hogyan kell szépen szólni, instruálni vagy motiválni.

– Kik a színészek?

– Nagy Lóránt a főszereplő, de Köllő Babett, Cseke Katinka, Horváth Csongor, Bor Viktor, Csifó Dorina és Orosz Csenge is játszik a darabban…

– Mi alapján állította össze az oroszlányi műsort?

– A közelgő államalapítási ünnep alkalmából eléneklünk Csengeri Attilával egy részletet az István, a király című rockoperából, de javarészt operettek és sanzonok szerepelnek a repertoárban.

– Megyénkben legutóbb Tatán láthattuk, „A miniszter félrelépben”… Milyen emlékei vannak?

– Nagyon szép helyszínen voltunk, az Angolpark szabadtéri színpadán. Varázslatos ott a miliő…