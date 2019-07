Gizi néni, a kvicedli és a hagyományok alsógallai őrzője: „alapvetően jóban vagyok a Jóistennel”

A Gizi néni. A hetvenhét éves alsógallai asszony nem ismeri a fáradtságot: énekkarnak, nyugdíjasklubnak aktív tagja, népviseleti ruhákat varr, most pedig egy emlékhely kialakításán töri a fejét. Az idén két kitüntetést is átvehetett, pedig elmondása szerint csak teszi a dolgát, és próbál úgy élni, ahogy szülei, nagyszülei tanították. Virág Béláné, született Frank Gizella portáján jártunk.

Kora délutáni időpontot beszéltünk meg, rekkenő melegben a kertben, hűs lombok alatt fogadott Gizi néni.

– Alsógallán, a faluban születtem. Őseim is itt laktak. A férjem családja a Zsdánov mellett élt, Öregtelepen. Ezt a házat már együtt építettük. Huszonkét évesek voltunk, mikor három év udvarlás után összeházasodtunk 1964. október 4-én, ennek már ötvenöt éve. Sokáig a munka és a gyerekek kötötték le minden időmet.

Kislányként kezdett dolgozni a kórházban 1957. szeptember 24-től, majd 1959 októberében, 18 évesen került a vágóhídra, ahová huszonöt évig járt. Szakmunkás bizonyítványt szerzett 1967-ben. Abban az időben két nő volt az országban, akinek a szakmája mészáros és hentes volt. Meséli, szeretett volna tanulni, de már a bemutatkozás során bezárultak az ajtók. A sváb név akkor nem jelentett előnyt…

Gizi néni büszke a családjára is

Gizi néni rendkívül büszke a családjára. Két fia van, Csaba és Béla, és négy unokája: Detti a legidősebb, ő huszonhárom éves, testvére, Csaba tizennégy. Béla fia Dávid, aki tizenkilenc, és a tizenöt éves Márton. A fiúk mind zenélnek. Marci dobol, Béla harmonikázik és Csaba trombitán játszik.

– Remélem, zenészek lesznek – mondja büszkén Gizi néni. Aztán meséli: tízéves lehetett, amikor édesapja zenekarának a hangszerei közül a klariné­tot kipróbálta. Saját maga kezdett el rajta játszani. Édesapja észrevette, később eltűntek a hangszerek a házból… Abban az időben lány nem lehetett zenész. Ezt sajnálja még ma is.

Többször járt külföldön, hívták is, hogy maradjon, de nem tudta elhagyni az országot, Alsógallát. Valahol látott egy régi szöveget, amely így szól: „Magyar vagyok, svábnak születtem. Svábul dalolt dajkám felettem. Svábul tanított meg anyukám imádkozni és hazámat szeretni.”

– Bár néha voltak nehéz pillanatok az életben, de alapvetően jóban vagyok a Jóistennel – mondja. Szerencsésnek tartja magát, amiért ide született.

Innen Komáromba vezetett az útja, szintén a vágóhídra, majd visszajött Tatabányára és a központi műhelyben helyezkedett el. Több mint tíz év után, 1991. szeptember 24-én ment nyugdíjba. Gizi néni ámulatba ejt, ahogy napra pontos az évszámokban.

– Amikor már a gyerekek megnősültek, több időm lett – meséli. – Harminc éve lehetett egy környei rokonlátogatás alkalmával, hogy elhívtak a kultúrba, ahol az alsógallaiak is énekeltek. A hideg rázott, mert ismertem a dalokat. Otthonosan, jól éreztem magam a közelükben, mintha hazaértem volna. Ma már egy vastag daloskönyvem is van.

Nagy fellépésekről mesél. A Margit-szigeti sváb báltól Sopronig. Az énekkar számtalan ezüst mellett háromszor kapta meg az aranykoszorús minősítést. Rendkívül büszke a teljesítményükre.

És a ruhákra is, amelyek nagy részét ő varrja meg, emlékezetből. Nemzetiségi ruhába öltöztetett babákat is készít, amelyeket majd a felújított művelődési háznak adományoz. Aztán elmondja, hogy mit hordtak a lányok, asszonyok. Sopf (fehér kendő), mellény, jopl (hosszú ujjú felső), szoknya, kötény. Minden kornak megvolt a maga színe, anyaga.

Gizi néni az egyik legidősebb tagja az énekkarnak. Emellett sokáig igen aktívan dolgozott az Alsógallai Baráti Egyesületben, és még most is sok feladatot vállal a nyugdíjasklubban.

Kiváló sváb ételeket, süteményeket is készít. Ilyen a kvircedli, ami egy tojásos szárazsütemény. Mutatja a receptet, és a kézzel írott, 55 éves szakácskönyvét. Most énekeket szeretne gyűjteni egy idős asszonytól, de látva a receptkollekciót úgy érzem, érdemes lenne ezeket is egy csokorba szedni. Szeretné elérni azt is, hogy a volt alsógallai temető helyére egy emléktáblát, vagy kopjafát helyezzenek. A családja is itt volt eltemetve.

Búcsúzás előtt megmutatja a díjait. Februárban a városi nyugdíjas bálon Évgyűrű, pünkösdkor Alsógalla hagyományaiért, jövőjéért díjat vehetett át. Örül az elismeréseknek, de – mint mondja – csak teszi a dolgát, és próbál úgy élni, ahogy szülei, nagyszülei tanították.