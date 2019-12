A tatabányai fotóművész fal és függöny mögé tekintett Kínában

Nemrég tért haza tizenkettedik kínai útjáról Szamódy Zsolt Olaf tatabányai fotóművész. Arról beszélgettünk, mi vonzotta és vonzza oda már több mint egy évtizede.

A Magyar Fotóművészek Szövetségének elnökeként 2008-ban Hamburgban járt Szamódy Zsolt. Az ottani fotófesztiválon meghívták egy hasonló kínaira. Elfogadta a felkérést, nem bánta meg, sőt…

– Sok a tévhit, a félreértés a kínaiakkal szemben – mondja. – Barátságosak, nyitottak, mosolygósak, továbbá elfogadják és befogadják a vendégeket. Ezt tapasztaltam már első alkalommal, majd a következő években is. A „termésből” összeállítottam egy kiállítást, amelynek a címe: Fal és függöny mögött, Kína, látható volt Tatabányán is. A Néprajzi Múzeum megvett ötven képet, amelyekből aztán nagy örömömre a World Press 2013 kísérőkiállítása lett – fogalmazott.

Hat évvel ezelőtt ismerkedett meg Wei Xianggal, aki Kínából költözött hazánkba, fotó- és festőművész, üzletember. A kínai–magyar kapcsolatok elmélyítését mindketten szívügyüknek tekintik, mára nemcsak együtt dolgoznak, hanem jó barátok is. Elkészült a Szépséges Magyarország, szépséges Kína című gyönyörű könyv – kínai, angol és magyar nyelven. Ezt öt éve a Művészetek Palotájában mutatták be, majd a történet folytatódott.

– Magyarországon háromszáz, Kínában körülbelül ezerszer ennyi tagja van a fotóművész szövetségnek – folytatja Zsolt. – Ők egyébként valamennyien főállásúak, állami fizetést kapnak. Wei segítségével az utóbbi években többjüket megismerhettük kínai útjainkon, ahogyan szépen lassan felfedezhettük a hatalmas ország titkait is. Heten-nyolcan utazunk egy-egy alkalommal, általában három-négy kínai kolléga vár ránk. Mindig rendkívül változatos a program.

Voltak már például kard­gyárban vagy a világ legnagyobb szemüvegkeretgyárában, muszlimok lakta falvakban, utána 2000 méteres magasság felett buddhista kolostorokban, szupermodern nagyvárosban, ahol a fejlődéstől méterekre találkoztak a nyomorral. Gyűjtik az élményeket, majd kiállításokba rendezik a képeket. Kínában eddig Fuzhou, Yingtan, Peking és Senjang városában mutatkoztak be közösen, hazánkban Budapesten többször, Pécsett kétszer és Cigándon. Most készülnek december 9-ére, amikor Pesten, a Vigadóban láthatják majd az érdeklődők A Selyemút tükrében című sorozat következő tárlatát. Szamódy Zsolt Olaf hozzáteszi: – Remélem, valamikor Tatabányán is alkalmunk lesz bemutatkozni.