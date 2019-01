Vegyen egy gyönyörű fotót, és tegyen jót!

Jótékonysági licitet indított a hét végén lezárult fotókiállításának anyagára Eipl Bernadett. A Vértes Agorájában kiállított képek megvásárolói a gerincvelői izomsorvadással harcoló szárligeti kisfiú, Béry-Januskó Ábris gyógyulását támogathatják felajánlásukkal.

A licit január 13-án, vasárnap 20 óráig tart Bernadett Facebook-oldalán, amelyet a Kemma.hu-ról is elérhetnek az érdeklődők. Mint megtudtuk, licitálni a képhez írt hozzászólással lehet, az előhívott felvételt pedig a legmagasabb érvényes licitet adó fogja megkapni. A bevétel pedig Ábris gyógyulását segíti majd.

A kiállítási anyagban számos, különböző kép van, így például táj, és természetfotók. Bernadett olyan fotókat is felajánlott, amelyek más kiállításon is bemutatkoztak már, sőt: a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének egyik fotópályázatán különdíjas kép is díszítheti szobánk vagy épp irodánk falát.

Színvilágukban is igen változatosan a fotók: a monokrómtól a sötét tónusú esti felvételeken át egészen a színpompás, gazdag természetet bemutató fotókig terjed a paletta.

