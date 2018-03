Kinek bögre, kinek műkincs: ezekért a csodákért érdemes kilátogatni Naszályra (képek)

Szombaton megnyitotta kapuit a naszályi művelődési ház, és ezzel kezdetét vette a IX. Országos Fazekasmester Találkozó. Elképesztő portékákkal érkeztek a kézművesek!

A hagyományokhoz híven idén is elképesztőn színes kínálattal érkeztek a fazekasmesterek az ország számos pontjáról Naszályra. Bögrék, tálak, kancsók, vajtartók, mágnesek, sőt órák, házi áldások és még díszes húsvéti tojások is sorakoznak az asztalokon, a művelődési ház előterében pedig mézet és házi sajtokat is lehet kapni.

Aki pedig nemcsak vásárolni vagy gyönyörködni szeretne, az maga is kipróbálhatja az agyagozást, a korongozást, de lesznek még néptáncbemutatók, a kisebbeknek pedig mese- és bábelőadás is, így érdemes az egész családnak ellátogatnia a fazekasnapokra.

Szombat délután és vasárnap az alábbi programok várják az érdeklődőket:

Szombat:

15 óra: A komáromi Bábuci Bábszínház előadása, a bíró okos lánya címmel, valamint ugyanebben az időpontban, Török Eőry Géza kosárfonó mesterségbemutatója

16 óra: Écsi Gyöngyi felvidéki mesemondó előadása

17 óra 30: A tatai Pötörke Táncegyüttes és a Csevergő Énekegyüttes műsora. Zenél a Kincső Zenekar

Vasárnap: