Fantasztikus gálán és Budapest Dalában szerepelt a naszályi balerina

Fanni és Ádám Gréta, Csík Réka, Káplár Miranda, Csepregi Angéla, Nagy Anasztázia, Tóth Nikolett, Miló Luca, Pap Flóra és Szilágyi Dominika előadásáról videót is készült.

A táncstúdió egyébként, mint megtudtuk, közreműködött Burai Krisztiánnal és Mága Jenniferrel is, akiknek Bennünk a győztes című szerzeményét Budapest dalának választották: a fiatal táncosok a versenyen fel is léptek az előadókkal, sőt, közös fotó is készült (borítóképünkön balra Burai Krisztián, jobbra Csányi Fanni.)

– Felfoghatatlan és felejthetetlen élmény volt együtt szerepelni velük. Mindenki nagyon kedves és aranyos volt. Krisztián is és Jennifer is, Buraival jókat is beszélgettünk a forgatás közben – árulta el Fanni, akitől azt is megtudtuk, hogy a győzelem örömére készítettek egy videoklipet is, ahol Jennifer és Burai énekeltek, ők pedig mögöttük táncoltak és arról énekeltek, hogy „bennünk a győztes”.