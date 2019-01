Ki lesz a következő operettcsillag, amikor Észak-Komárom daltól lesz hangos tavasszal?

Január 16-án a Tiszti pavilon épületében hirdették meg a szervezők a tizenegyedik Nemzetközi Lehár Ferenc Operett Énekversenyt, primadonnaszóló, bonviván- szóló és szubrett–buffó-páros kategóriákban. A rangos eseményre március 20-ig lehet jelentkezni.

Észak-Komáromban január 16-án szerdán délelőtt a Tiszti pavilon épületében egy sajtótájékoztatón jelentették be a szervezők, hogy idén is megrendezik a Lehár Ferenc Nemzetközi Operett Énekversenyt, immár tizenegyedik alkalommal.

A megjelenteket Varga Anna, az észak-komáromi Városi Művelődési Központ igazgatója köszöntötte, köztük Kiss-B. Attilát, a Budapesti Operettszínház február elsejétől regnáló főigazgatóját, aki egyben az énekverseny zsűrijének elnöke, Pheiffer Gyulát, a Fővárosi Operettszínház zenei főigazgatóját, valamint Keszegh Bélát, Észak-Komárom és dr. Molnár Attilát, Dél-Komárom polgármesterét.

Varga Anna köszöntőjében ismertette az énekverseny eddigi történetét, majd köszönetet mondott a Budapesti Operettszínház szakmai segítségéért, hiszen már harmadik alkalommal közösen rendezik meg a versenyt.

Ezután Észak-Komárom polgármestere úgy fogalmazott, hogy a komáromiakat nagy öröm és büszkeség tölti el a város gazdag zenei öröksége miatt.

– Azonban megfelelő módon kell kezelni és ápolni, ezért is nagy lehetőség, hogy a város ilyen rangos eseménynek ad otthont. Ez a verseny őrzi és élteti a híres zeneszerző kultuszát – emelte ki Keszegh Béla.

Dr. Molnár Attila elmondta: a cél az, hogy Lehár Ferenc kultuszát megteremtsék, és a híres zeneszerzőhöz Komáromot tudják majd hozzákötni az emberek. Dél-Komárom polgármestere az énekverseny kapcsán anyagi támogatásáról is biztosította a szervezőket.

Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház február 1-től regnáló főigazgatója kihangsúlyozta, hogy Komárom rangos eseménynek ad otthont, amelynek megszervezéséhez szívesen járul hozzá a Budapesti Operettszínház, hiszen Lehár Ferenc öröksége mindenkit kötelez.

– Lehár örök érvényű, örök értékű kincset hagyott ránk, az általa komponált csodálatos operetteket. Azonban ezeket énekelni kell, mert ha nem énekeljük őket, akkor nem egyebek, mint grafikai ábrák és kottafejek papírlapokon.

Március 20-ig lehet jelentkezni

A versenykiírás értelmében minden zeneművet eredeti hangnemben kell énekelni, eredeti nyelven vagy a versenyző anyanyelvén. Jelentkezni primadonnaszóló, bon­vivánszóló, valamint szubrett–buffó-páros kategóriában március 20-ig lehet.

A korhatár nőknél 18-tól 32 évig, a férfiaknál pedig 18-tól 35 évig. A jelentkezési nyomtatvány a www.operetta-competition-lehar.sk weboldalról tölthető le. Az elődöntőket és nemzeti selejtezőket az egyes országokban márciusban és áprilisban tartják, a középdöntő május 3-án és 4-én, a döntő pedig május 5-én lesz az észak-komáromi Városi Művelődési Központban. A május 6-i gálaestnek a Budapesti Operettszínház ad otthont.

Ahhoz, hogy ez ne így legyen, nekünk fel kell tárnunk és meg kell találnunk napjaink fiatal előadóit, akik a közelebbi és távolabbi jövőben életre keltik a szerző nagyszerű életművét – emelte ki Kiss-B. Atilla. Kitért arra is, hogy a versenynek köszönhetően a magyar operett ismét a figyelem középpontjába kerül a Kárpát-medencében, annak szomszédságában és az egész világon. Népszerű az esemény, hiszen legutóbb orosz, cseh, osztrák, lengyel, szlovák, román és magyar énekesek is bekapcsolódtak az énekversenybe.

A zsűri tagjai Kiss-B. Atilla mellett Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója; Dagmar Livorová, a Szlovák Zeneművészeti Egyetem opera–operett ének szakos tanára, valamint Ksenia Zharkova, moszkvai karnagy lesznek. A verseny fődíja csaknem egymillió forint lesz.

Gyümölcsöző az együttműködés

Dr. Molnár Attila a sajtótájékoztatón Észak– és Dél-Komárom összefogásáról is beszélt. A polgármester elmondta: nemcsak kulturális, hanem a városfejlesztés terén is gyümölcsöző a két város együttműködése.

– Gőzerővel folynak az egyeztetések a két Komárom között, rengeteg közös pályázatot nyújtunk be, közös városfejlesztési koncepciót dolgozunk ki, valamint az egészségügy és az oktatás területén is van együttműködés – emelte ki dr. Molnár Attila. Hozzátette: ezeknek köszönhetően a közeljövőben újabb és újabb bejelentéseket tudnak tenni a városvezetők. Emellett kitért az épülő új komáromi Duna-hídra is, amely az összetartozásnak, a szeretetnek és a barátságnak a szimbóluma.